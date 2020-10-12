e-Sertifika takvimi: AÖF e sertifika programına nasıl kayıt yapılır? E sertifika sınav sonuçları ne zaman açıklanacak

Uyarı: Fotoğraf, cepheden son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Bu niteliklere uymayan fotoğraf ekleyen adayların kayıtları yapılmayacaktır.Uyarı: Başvuru sırasında cep telefonu numaranızı mutlaka yazınız. Derslerin başlangıcı, sınav giriş belgelerinin yayınlanması, sınav sonuçlarının açıklanması gibi işlemler sms ile bilgilendirilecektir. Cep telefonu bilgisi vermeyen adaylara bilgilendirme yapılamayacaktır.



Öğrenciler bir sertifika döneminde sadece bir e-Sertifika programına kayıt yaptırılabilirler. Sertifika programı süresince kişisel bilgilerinde (adres, sınav merkezi vb.) değişiklik yapamazlar. Engelli katılımcıların sağlık raporlarının aslını ya da fotokopisini e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne eposta ile göndermesi gerekmektedir. Bu katılımcılarımıza sınav sırasında yardımcı gözetmen verilecektir.