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Ekonomi
Haber Giriş: 16 Haziran 2021 - 09:32 | 

e Okul’da karne notlarına nasıl bakılır? e Okul VBS’ye giriş ekranı

Dijital karneler, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak. Öğrenci ve veliler notlarının yanı sıra devamsızlık bilgisini e-Okul VBS’ye giriş yaparak öğrenebiliyor. Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden e-Okul'a giriş yaptıktan sonra açılan sayfada yer alan ilgili alanları doldurmanız gerekli.Peki, e Okul’da karne notlarına nasıl bakılır? İşte e Okul VBS’ye giriş ekranı ve karne notlarını görüntülemenin detayları...

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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

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e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.

3Not Görüntüleme Ekranı

Not Görüntüleme Ekranı

e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.

4Diploma puanı da görüntülenebiliyor

Diploma puanı da görüntülenebiliyor

Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.

5Devamsızlık Sorgulama

Devamsızlık Sorgulama

Okula kayıtlı olup okula gitmeyen, özürlü veya özürsüz devamsızlık yapan, geç kalan öğrencilerin e-okul sisteminden takip edildiği sayfadır.

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