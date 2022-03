E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ: MEB E-Okul öğrenci girişi ekranı ile yazılı tarihi, not görüntüleme ve devamsızlık öğrenme

E Okul öğrenci girişi ekranı MEB aracılığıyla belirli periyodlarda öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ekranı aracılığıyla not görüntüleme ve devamsız öğrenme imkanını sağlıyor. Öğrenci TC Kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin yeterli olduğu E-Okul meb.gov.tr girişi ile yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık gibi pek çok bilgi görüntülenebiliyor. E-Okul öğrenci girişi ile okul veya öğretmen tarafından yapılan güncel duyurular da görüntülenebiliyor. Peki, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul.meb.gov.tr giriş ekranı ve bazı detaylar



E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI



E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.



E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.



E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ