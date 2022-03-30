E-Okul VBS: MEB öğrenci giriş ekranı, not görüntüleme ve devamsızlık öğrenme detayları

Öğrenci TC Kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin yeterli olduğu E-Okul meb.gov.tr girişi ile yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık gibi pek çok bilgi görüntülenebiliyor. E-Okul öğrenci girişi ile okul veya öğretmen tarafından yapılan güncel duyurular da görüntülenebiliyor. Peki, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul.meb.gov.tr giriş ekranı ve bazı detaylar



E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI



E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.



E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.



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