E-Okul VBS: MEB öğrenci giriş ekranı, not görüntüleme ve devamsızlık öğrenme detayları

E Okul öğrenci girişi ekranı MEB aracılığıyla belirli periyodlarda öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ekranı aracılığıyla not görüntüleme ve devamsız öğrenme imkanını sağlıyor.
Öğrenci TC Kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin yeterli olduğu E-Okul meb.gov.tr girişi ile yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık gibi pek çok bilgi görüntülenebiliyor. E-Okul öğrenci girişi ile okul veya öğretmen tarafından yapılan güncel duyurular da görüntülenebiliyor. Peki, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul.meb.gov.tr giriş ekranı ve bazı detaylar
E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI
E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.
E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.
E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ
E Okul veli bilgilendirme sistemi, yazılı ve sözlü notları gibi pek çok konuda önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ