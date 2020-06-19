e-Okul VBS karne alma ekranı: MEB öğrencilerin karnelerini e-Okul üzerinden erişime açtı
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Karne sorgulama ekranı araştırılıyor. Karne notu sorgulama işlemi e-okul üzerinden yapılıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açıldı. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerini belirlenecek tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, e okul girişi ile karne notu görüntüleme ve e okul ortalama sonucu sorgulama ekranı ve detaylar..
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E okul karne bilgileri sorgulama ekranı erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklama ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karne notları ve ortalamaları e-okul üzerinden açıklandı. 2020 karne notları MEB e okul girişi karne görüntüleme ekranı olan e-okul.meb.gov.tr üzerinden sorgulanacak. Öğrenciler takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabilecek. İşte, e okul karne sonucu sorgulama ekranı ve ayrıntılar.
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E OKUL KARNE NOTLARI SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
MEB'ten yapılan açıklamada, İlkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine ve takdir, teşekkür, belgelerine e-Okul üzerinden ulaşabileceklerdir. Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde “takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı” belgelerini belirlenen tarihlerde okullarından alabileceklerdir." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul VBS’den yararlanmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden E-Okul uygulamasına giriş yapmanız gerekir. Açılan sekmenin üst kısımda yer alan veli bilgilendirme bölümünde yer alan TC kimlik numarası, yine aynı öğrencinin okul numarası ve son olarak ise kutucuk içinde yer alan harf ve rakamları resimdeki rakamlar yazan alana giriniz. Bu bilgileri girdikten sonra ders programı, not bilgisi, karne notu ve geçmiş yılların diploma notu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
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Bakan Selçuk’tan, ’karne’ paylaşımı
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün karne günü. Notlar sizindir; ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir, teşekkür bizden olsun" dedi.
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Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan, bu yıl e-okul üzerinden verilecek karnelere ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, "Büyük iş başardınız çocuklarım. Ne sabırdı, günlerce dışarıya çıkmadınız. Ne gayretti; televizyondan, bilgisayardan ders takip ettiniz. EBAya milyarlarca giriş yapıldı. Bugün karne günü. Notlar sizindir; ama tüm çabanız ve sabrınız için herkese takdir teşekkür bizden olsun" ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk mesajında öğrencilere hitaben ise şöyle dedi:
"Sevgili öğrencimiz; tüm dünyayı etkileyen bir salgın sürecini bizimle birlikte yaşadın. Okulundan, arkadaşlarından, sosyal hayatından uzak kaldın. Hepimizin sağlığ için evdeydin, güvende olmamız için elinden geleni yaptın. Derslerini EBA ve EBA TV üzerinden takip ettin, eğitimine sımsıkı tutundun. Biz öğretmenlerinle iş birliği içinde oldun. Bize verdiğin destek ve gösterdiğin çaba için sana teşekkür ederim. İyi ki varsın ve iyi ki ülkenin bir evladısın. Güzel, sağlıklı, üretken ve unutulmaz anılar biriktireceğin bir tatil senin olsun. Sevgiyle kal."