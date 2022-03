E OKUL VBS GİRİŞ: MEB E-Okul öğrenci girişi ekranı yazılı tarihi, not görüntüleme ve devamsızlık öğrenme sayfası

E Okul giriş ekranı aracılığıyla yazılı tarihleri, not bilgisi, devamsızlık bilgisi kolayca öğrenilebiliyor. E-Okul için Meb.gov.tr üzerinden öğrenci ve velilere giriş sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, internet üzerinden öğrencilerin bilgilerini görüntülemesi ve güncellemesine izin veriyor. Peki, E-Okul Meb.gov.tr üzerinden giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi hakkında bazı bilgiler



E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI



E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.



E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.



