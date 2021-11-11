e-Okul VBS giriş ekranı: e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?
e-Okul VBS giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilk ara tatil 15 Kasım'da başlayacak. Ara tatile az bir zaman kala öğrenciler e-Okul giriş ekranını araştırmaya başladılar. Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi içerisinden birçok işlem yapılabiliyor. Peki, e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?
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e-Okul giriş ekranı her dönemde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Birçok işlemin gerçekleştirdiği bu sistem üzerinden karne notu bilgisi, devamsızlık, sınav tarihleri gibi birçok işlem sorgulanabiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.
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E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.