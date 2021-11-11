e-Okul VBS giriş ekranı: e-Okul öğrenci girişi nasıl yapılır?

e-Okul giriş ekranı her dönemde öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Birçok işlemin gerçekleştirdiği bu sistem üzerinden karne notu bilgisi, devamsızlık, sınav tarihleri gibi birçok işlem sorgulanabiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce e-okul.meb.gov.tr adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.