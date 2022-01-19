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e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor? e-Okul VBS öğretmen not ve devamsızlık girişi bitti mi? İşte son bilgiler

#E-Okul#Karne#E-Okul Ne Zaman Kapanacak

2021-2022 eğitim öğretim yılının ilk yarısı, 21 Ocak Cuma günü tamamlanarak sona erecek. Karneler için heyecan devam ederken, milyonlarca öğrenci de e-Okul sistemi üzerinden notlarını öğrenmek için sisteme giriş yapmaya devam ediyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak?

1/4e-Okul sistemi ne zaman kapanıyor e-Okul VBS öğretmen not ve devamsızlık girişi bitti mi İşte son bilgiler

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci, karne alarak sömestr tatiline girecek. Karne gününe kısa bir süre kala, e-Okul VBS not ve devamsızlık girişinin ne zaman kapanacağı, öğrenciler tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, e-Okul VBS not ve devamsızlık girişi hakkında bilgiler...

2/4E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

3/4KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. 

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. 

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

4/4E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;

Bakanlık/MEM İşlemleri
Okul Öncesi Çocuk İşlemleri
Okul Öncesi Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri
Ortaöğretim E-Kayıt
Ortaöğretim Kurum İşlemleri
Sınav İşlemleri
Yönetici Modülü
Rapor Listesi 

 

 

 

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#E-Okul#Karne#E-Okul Ne Zaman Kapanacak