e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte e-Okul VBS hakkında güncel bilgiler

"e-Okul ne zaman kapanacak ve kapandı mı?" soruları, notlarını sorgulamak için sisteme girmek isteyen öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Aşırı yoğunluk yaşanan e-Okul sistemine ulaşmakta sıkıntı çeken öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İşte e-Okul VBS hakkında güncel bilgiler...
Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.