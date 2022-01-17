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e-Okul not girişi ne zaman kapanacak? İşte e-Okul VBS hakkında güncel bilgiler

#E-Okul Not Girişi#Meb#E-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanır

2021-2022 eğitim öğretim dönemi kısa zaman sonra son bulacak. Karnelerin alınmasına sayılı günler kala ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında tahsillerine devam eden talebeler, e-Okul'un ne zaman kapanacağına dair araştırma yapıyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor?

1/3e-Okul not girişi ne zaman kapanacak İşte e-Okul VBS hakkında güncel bilgiler

"e-Okul ne zaman kapanacak ve kapandı mı?" soruları, notlarını sorgulamak için sisteme girmek isteyen öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Aşırı yoğunluk yaşanan e-Okul sistemine ulaşmakta sıkıntı çeken öğrenciler, internet üzerinden sorgulamalarını sürdürüyor. İşte e-Okul VBS hakkında güncel bilgiler...

2/3E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK

E OKUL NOT GİRİŞİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne gününün yaklaşmasıyla birlikte VBS not girişinin kapanış tarihine yönelik araştırmalar başladı. Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okuduğu tarihe göre farklılık gösteriyor. Ancak not girişlerinin karnelerin veriliş tarihinden birkaç gün önce kapatılması bekleniyor.

3/3E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

 

 

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#E-Okul Not Girişi#Meb#E-Okul Not Girişi Ne Zaman Kapanır