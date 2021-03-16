E Okul neden açÄ±lmÄ±yor ve E-Okul giriÅŸ sorunu nasÄ±l çözülür?
E Okul neden aÃ§Ä±lmÄ±yor sorusu, sisteme girmeye Ã§abalayan Ã¶ÄŸrenciler ve velilerin gÃ¼ndemindeki husus olmaya devam ediyor. Ã–ÄŸrencilerin not bilgisi, sÄ±nÄ±f ortalamasÄ± gibi detaylarÄ± Ã¶ÄŸrenebileceÄŸi E-Okul sistemi, bir sÃ¼redir yaÅŸanan problemler dolayÄ±sÄ±yla ihtiyaca yanÄ±t veremiyor. Peki, E-Okul neden aÃ§Ä±lmÄ±yor? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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E-Okul veli bilgilendirme sistemi, bazÄ± dÃ¶nemlerde yoÄŸunluk sebebiyle yaÅŸanan aksaklÄ±klar dolayÄ±sÄ±yla hizmet veremeyebiliyor. Ancak son problemde ise Ã¶ÄŸrenciler, bilgilerini doÄŸru girmelerine raÄŸmen sistemden atÄ±lÄ±yor. Peki, E Okul giriÅŸ sorunu nasÄ±l Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼r? Ä°ÅŸte, o konu hakkÄ±nda detaylÄ± bilgiler
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E OKUL GÄ°RÄ°Åž SORUNU NASIL Ã‡Ã–ZÃœLÃœR?
E-Okul giriÅŸ problemi iÃ§in Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama gelmedi. Sorunun kesin bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ bulunmazken, tarayÄ±cÄ± Ã¶nbelleÄŸinin silinmesi veya farklÄ± bir tarayÄ±cÄ± ile deneme yapÄ±lmasÄ±, alternatif bir Ã§Ã¶zÃ¼m yolu olacaktÄ±r.
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E OKUL Ã–ÄžRENCÄ° VE VELÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ° NASIL YAPILIR?Â
E Okul veli bilgilendirme sistemi, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in kritik bir Ã¶nem arz etmeye devam ediyor.Â
Ã–ÄŸrenciler, veliler ve Ã¶ÄŸretmenlerin uÄŸrak noktasÄ± olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ±yla birlikte eÄŸitim dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeniden gÃ¼ndemindeki konu oldu.Â
Ã–ÄŸrenciler hakkÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bilgilerin var olduÄŸu bu sistem, eÄŸitim alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸeffaflÄ±k saÄŸlarken bilgilerin eriÅŸim kolaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da iÅŸleri oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±ran bir yÃ¶ntem haline geldi.
Ã–ÄŸrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaralarÄ± kolayca eriÅŸim saÄŸlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne baÅŸarÄ±lÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra sol menÃ¼de yer alan "Not Bilgisi" seÃ§eneÄŸine tÄ±klayÄ±n.
Bu seÃ§eneÄŸe tÄ±kladÄ±ktan sonra aÃ§Ä±lan pencerede Ã¶ÄŸrencinin not bilgilerine eriÅŸim saÄŸlayabilirsiniz.