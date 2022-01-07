E-okul ne zaman kapanÄ±r? 15 tatilden önce kapanÄ±r mÄ±? MEB E-Okul VBS sÄ±nav sonuç ekranÄ± 2022
E Okul sÄ±nav sonucu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ekranÄ±, karnelerin alÄ±nacaÄŸÄ± tarih yaklaÅŸÄ±rken velilerin yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± internet sitesi haline geldi. 21 Ocak Cuma gÃ¼nÃ¼ birinci dÃ¶nem tamamlanarak, milyonlarca Ã¶ÄŸrenci karnelerini alacak. Ä°lk dÃ¶nemin yazÄ±lÄ± ve sÃ¶zlÃ¼ sÄ±nav notlarÄ± ile Ã¶ÄŸrencilerinin devamsÄ±zlÄ±k durumlarÄ±nÄ± E-Okul iÃ§in Meb.gov.tr Ã¼zerinden veliler kolaylÄ±kla Ã¶ÄŸrenebilecekler. TÃ¼rkiye'nin en Ã§ok kullanÄ±lan mobil uygulamalarÄ±ndan olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin (VBS) 15 tatil Ã¶ncesi kapanacaÄŸÄ± tarih de gÃ¼ndemde yer almaya baÅŸladÄ±. Peki, E-okul ne zaman kapanÄ±r? Ä°ÅŸte, MEB E-Okul VBS sÄ±nav sonuÃ§ ekranÄ±.
E Okul VBS karne notu ve sÄ±nav sonuÃ§ ekranÄ±, ilk dÃ¶nem notlarÄ±nÄ±n verilmesi ile gÃ¼ndeme geldi. e-karne, ÅŸube yazÄ±lÄ± ortalamalarÄ±, not, nakil, devamsÄ±zlÄ±k, merkezi sÄ±nav, takdir, teÅŸekkÃ¼r gibi alÄ±nan belgeler, haftalÄ±k ders programÄ± bilgileri veli ve Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine sunan E Okul meb.gov.tr bakÄ±m ve onarÄ±m zamanlarÄ± haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor. Ã–te yandan dÃ¶nem sonlarÄ±nda yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle sistemi giriÅŸte sorunlar ve aksamalar yaÅŸanÄ±yor.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakÄ±m ve onarÄ±m zamanlarÄ± haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. DÃ¶nem sonlarÄ±nda yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle giriÅŸlerde aksaklÄ±klar yaÅŸanabilmekte, bu durum ise Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan E-Okul VBS'nin kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlanmaktadÄ±r. E-Okul karne dÃ¶neminde Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine aÃ§Ä±k olmaya devam edecek.
E-OKUL GÄ°RÄ°Åž EKRANI SINAV SONUÃ‡LARI GÃ–RÃœNTÃœLEME EKRANI
E-Okul giriÅŸi ile not bilgilerinizi menÃ¼deki "Not Bilgisi" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne tÄ±klayarak Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.
E Okul Ã¼zerinden sÄ±nav tarihler, haftalÄ±k ders programÄ±, devamsÄ±zlÄ±k bilgisi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme de mÃ¼mkÃ¼n oluyor.
E-OKUL GÄ°RÄ°Åž Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ
E Okul Ã¼zerinden sÄ±nav tarihler, haftalÄ±k ders programÄ±, devamsÄ±zlÄ±k bilgisi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme de mÃ¼mkÃ¼n oluyor.
E-OKUL GÄ°RÄ°Åž Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ
E OKUL Ã–ÄžRENCÄ° VE VELÄ° GÄ°RÄ°ÅžÄ° NASIL YAPILIR?Â
E Okul veli bilgilendirme sistemi, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in kritik bir Ã¶nem arz etmeye devam ediyor.Â
Ã–ÄŸrenciler, veliler ve Ã¶ÄŸretmenlerin uÄŸrak noktasÄ± olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ±yla birlikte eÄŸitim dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeniden gÃ¼ndemindeki konu oldu.Â
Ã–ÄŸrenciler hakkÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bilgilerin var olduÄŸu bu sistem, eÄŸitim alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸeffaflÄ±k saÄŸlarken bilgilerin eriÅŸim kolaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da iÅŸleri oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±ran bir yÃ¶ntem haline geldi.
Ã–ÄŸrenciler, veliler ve Ã¶ÄŸretmenlerin uÄŸrak noktasÄ± olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dÃ¶nemin baÅŸlamasÄ±yla birlikte eÄŸitim dÃ¼nyasÄ±nÄ±n yeniden gÃ¼ndemindeki konu oldu.Â
Ã–ÄŸrenciler hakkÄ±nda bÃ¼tÃ¼n bilgilerin var olduÄŸu bu sistem, eÄŸitim alanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k ÅŸeffaflÄ±k saÄŸlarken bilgilerin eriÅŸim kolaylÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan da iÅŸleri oldukÃ§a kolaylaÅŸtÄ±ran bir yÃ¶ntem haline geldi.
Ã–ÄŸrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaralarÄ± kolayca eriÅŸim saÄŸlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne baÅŸarÄ±lÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra sol menÃ¼de yer alan "Not Bilgisi" seÃ§eneÄŸine tÄ±klayÄ±n.
Bu seÃ§eneÄŸe tÄ±kladÄ±ktan sonra aÃ§Ä±lan pencerede Ã¶ÄŸrencinin not bilgilerine eriÅŸim saÄŸlayabilirsiniz.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne baÅŸarÄ±lÄ± bir giriÅŸ yaptÄ±ktan sonra sol menÃ¼de yer alan "Not Bilgisi" seÃ§eneÄŸine tÄ±klayÄ±n.
Bu seÃ§eneÄŸe tÄ±kladÄ±ktan sonra aÃ§Ä±lan pencerede Ã¶ÄŸrencinin not bilgilerine eriÅŸim saÄŸlayabilirsiniz.