E Okul VBS karne notu ve sÄ±nav sonuÃ§ ekranÄ±, ilk dÃ¶nem notlarÄ±nÄ±n verilmesi ile gÃ¼ndeme geldi. e-karne, ÅŸube yazÄ±lÄ± ortalamalarÄ±, not, nakil, devamsÄ±zlÄ±k, merkezi sÄ±nav, takdir, teÅŸekkÃ¼r gibi alÄ±nan belgeler, haftalÄ±k ders programÄ± bilgileri veli ve Ã¶ÄŸrencilerin eriÅŸimine sunan E Okul meb.gov.tr bakÄ±m ve onarÄ±m zamanlarÄ± haricinde kesintisiz olarak hizmet veriyor. Ã–te yandan dÃ¶nem sonlarÄ±nda yaÅŸanan yoÄŸunluk nedeniyle sistemi giriÅŸte sorunlar ve aksamalar yaÅŸanÄ±yor.