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E Okul ne zaman kapanacak 2022? Karne günü öncesi E Okul VBS kapanacak mı? İşte MEB bilgileri

#E Okul#E Okul Giriş#E Okul Kapandı Mı

E okul sınav sonucu görüntüleme ekranı, karnelerin alınmasına kısa süre kala velilerin odaklandığı konulardan oldu. Türkiye'nin en çok kullanılan mobil uygulamalarından olan e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ile öğrencilerin devamsızlık durumları, ilk dönem notları ve başarı ortalamaları yer alıyor. Aşırı yoğunluk yaşanan e-Okul sistemine ulaşmakta sıkıntı çeken veli ve öğrenciler "e-Okul ne zaman kapanacak ve kapandı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte e-Okul VBS hakkında güncel bilgiler...

1/5E Okul ne zaman kapanacak 2022 Karne günü öncesi E Okul VBS kapanacak mı İşte MEB bilgileri

E Okul kapandı mı sorusu, 15 tatil öncesi karnelerini almak için geri sayıma geçen on binlerce öğrencinin gündeminde yer alıyor. E Okul ekranının kapanmasıyla birlikte karne notlarının da sisteme girilmiş olduğunu düşünen öğrenciler, internet üzerinden bu soruya yanıt arıyor. E Okul VBS ekranı aracılığıyla karne not görüntüleme, devamsızlık bilgisi edinme gibi detaylar edinebilecek. İşte, karnelerini almak isteyen pek çok öğrencinin araştırdığı o konu hakkında bazı bilgiler

2/5E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, bakım ve onarım zamanları haricinde kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Dönem sonlarında yaşanan yoğunluk nedeniyle girişlerde aksaklıklar yaşanabilmekte, bu durum ise öğrenciler tarafından E-Okul VBS'nin kapatıldığı şeklinde yorumlanmaktadır. E-Okul karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Öğrenciler tarafından karneler için not girişinin tamamlanmasını nitelemek için kullanılan E-Okul ekranın kapanması ise artık mümkün gerçekleşmemektedir. Karne gününe kadar E Okul ekranı açık kalmaktadır.

3/5KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karnelerin alınmasına günler kala araştırılan not ortalaması hesaplama işlemi, küçük işlemlerle kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle ortaya çıkmaktadır. 

Tüm dersler için bu işlemi gerçekleştiren öğrenciler, ders başına çıkan not ortalamalarının hepsini toplar. 

Topladıkları not ortalamasını ise o dönem kaç ders aldıysa ona böler. 

Öğrenciler böylece o dönemin karne not ortalamasını öğrenmiş olur.

4/5E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI

E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;

Bakanlık/MEM İşlemleri
Okul Öncesi Çocuk İşlemleri
Okul Öncesi Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri
Ortaöğretim E-Kayıt
Ortaöğretim Kurum İşlemleri
Sınav İşlemleri
Yönetici Modülü
Rapor Listesi

5/5E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. 

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. 

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

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