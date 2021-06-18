e-Okul meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı.. e-okul ortalama ve karne nasıl alınır? Dijital karne alma ekranı (VBS) öğrencilerin erişimine açıldı..

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgelerini öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz’da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz’a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün(18 Haziran) e-Okul'dan erişime açıldı. Öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebiliyorlar. Peki, Dijital karne nasıl alınacak? e okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir? e Okul VBS’ye giriş ekranı