e-Okul meb.gov.tr öğrenci giriş ekranı.. e-okul ortalama ve karne nasıl alınır? Dijital karne alma ekranı (VBS) öğrencilerin erişimine açıldı..
Milli Eğitim Bakanlığı, e-Okul üzerinden ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin karne ve başarı belgelerini erişime açtı. Öğrenciler e Okul meb.gov.tr karne notları ile öğrenciler karne notlarını görüntüleyebilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) aldığı karar ile dijital karneler 18 Haziran'da erişime açılacağı duyurulmuştu, okullar ise 2 Temmuz'da kapanacak. Okul VBS’ye girişi karne notu öğrenme sayfası ile 2021 karne notları ile belgeler yayınlandı. Öğrenciler geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da öğrenciler karnelerini dijital olarak görüntüleyebilecek. Dijital karne notu e Okul VBS ekranı ile takdir ve teşekkür belgelerine de erişim sağlanacak. Karnelerini basılı olarak almak isteyenler ise okul müdürlüklerine başvurabilecek. İşte, dijital karneler ile ilgili detaylar.. 'E okul üzerinden karne nasıl görüntülenir?' ve diğer soruların cevapları..
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Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılını da ağırlıklı olarak EBA üzerinden verilen eğitimlerle tamamlayan öğrenciler bugünden itibaren karnelerini e-Okul üzerinden görebilecekler. Sistemde yoğunluk yaşanmaması için erken erişime açılan karneleri ve mezuniyet belgelerini öğrenciler ve veliler isterlerse 2 Temmuz’da basılı olarak da okul müdürlüklerinden alabilecek. Karnelerin alınmasının ardından ilk ve orta okullarda 2 Temmuz’a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise mazeret sınavları 2 Temmuz’a kadar tamamlanacak.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı sonuna ilişkin karne ve başarı belgeleri bugün(18 Haziran) e-Okul'dan erişime açıldı. Öğrenciler e-okul.meb.gov.tr sayfasından VBS sistemi aracılığı ile görüntüleyebiliyorlar. Peki, Dijital karne nasıl alınacak? e okul üzerinden karne notları nasıl öğrenilir? e Okul VBS’ye giriş ekranı
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İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri kısa bir süre sonra elektronik ortamda erişime açıldı. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
e-Okul VBS sistemi ile aşağıda yer alan tüm hizmetlere kolayca ulaşabilirsiniz. e-Okul hesabına giriş yaptıktan sonra sol taraftaki menüde hizmetler yer almaktadır. Bu hizmetleri hem öğrenciler hem de veliler kullanabilmektedirler.
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E OKUL NOT GÖRÜNTÜLEME EKRANI
e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi’nin (VBS) en sık kullanılan hizmetinden birisi de not görüntüleme ekranıdır. Öğretmenler sınav sonuçlarını sisteme girdikten sonra, öğrenci ve veliler de e-Okul VBS sistemine giriş yaparak sistemdeki notları görüntüleyebiliyor.
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COVID-19 salgını tedbirleri kapsamında, TRT EBA, EBA ve canlı dersler kullanılarak uzaktan eğitim yoluyla başlayan 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek. Bu kapsamda e-Okul sisteminde yoğunluk yaşanmaması için ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki yaklaşık 18 milyon öğrencinin 2020-2021 eğitim öğretim yılı karneleri, 18 Haziran'dan itibaren e-Okul'dan erişime açılacak.
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Talep edenlere basılı karne, başarı belgeleri ve mezuniyet diploması 2 Temmuz'dan itibaren okul müdürlüklerince verilebilecek. Karnelerin dijital ortamda erişime açılmasının ardından, 2 Temmuz'a kadar okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştirilecek. Liselerde ise sorumluluk ve mazeret sınavları 2 Temmuz'a kadar tamamlanacak, ayrıca destekleme ve yetiştirme kursları ile 12. sınıflara yönelik rehberlik faaliyetlerine devam edilecek.
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"TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI UYGULANACAK
Daha sonra 1,5 yılı kapsayan Ulusal Destekleme Programı'nın (UDEP) yaz tatili bölümü olan "Telafide Ben de Varım" programı uygulanacak. 21 Haziran-2 Temmuz arasında başvuru yapılabilecek telafi eğitimi programı, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında düzenlenecek.
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Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr" adresinden erişilebilecek.
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Eylülde ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocukların hazır bulunuş düzeyini artırmak ve ilkokula akranlarıyla eşit şartlarda başlamalarını sağlamak amacıyla okul öncesinde yaz okulları açılacak.
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Okul öncesi eğitimde, velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
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2'NCİ SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLER İÇİN OKUMA YAZMA TARAMASI BAŞLATILACAK
Program kapsamında, 1'den 2'ye geçen öğrenciler için okuma yazma taraması başlatılacak, bu taramaların sonuçlarına göre, ihtiyacı tespit edilen öğrencilere ek ders ve ek materyal desteği sağlanacak. Ayrıca 3 ve 4. sınıf öğrencileri İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) uygulaması ile desteklenecek.
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Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerine yönelik hazırlanan çalışma kitapları ve 1-4. sınıf öğrencilerine tamamlayıcı çalışma yaprakları eylül ayında ücretsiz dağıtılacak.
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DİPLOMA PUANI DA E OKUL DA GÖRÜNTÜLENEBİLİYOR
Diploma puanı özellikle mezuniyet aşamasında olan öğrencilerin sık sık ziyaret ettiği sayfalar arasında yer alıyor. Mezun olacak ve olan öğrenciler e-okul’a giriş yaparak mezuniyet puanlarını öğrenebilirler.