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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 11:07,

E Okul.meb.gov.tr giriş ekranı! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)

E Okul bilgileri ile öğrenci girişi ekranına ulaşmak isteyen vatandaşlar, veli bilgilendirme sistemi ekranına giriş yapabilecek. Öğrenci TC Kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin yeterli olduğu E-Okul meb.gov.tr girişi ile LGS sınav öncesinde öğrencilerin son bilgi güncellemeleri gerçekleştiriliyor. Merkezi sınav bilgilerini güncellemeyen ve bilgileri eksik olan öğrenciler, LGS öncesi bazı sorunlarla karşılaşabilecek. Peki, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul.meb.gov.tr giriş ekranı ve bazı detaylar

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E-Okul için Meb.gov.tr üzerinden öğrenci ve velilere giriş sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, internet üzerinden öğrencilerin bilgilerini görüntülemesi ve güncellemesine izin veriyor. Peki, E-Okul Meb.gov.tr üzerinden giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi hakkında bazı bilgiler

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ NELER?

E-Okul girişi ile Merkezi Sınav Başvuru Bilgilerinizi menüdeki "Sınav Bilgileri" bölümününden "Sınav Bilgileri" ekranını seçerek öğrenebilirsiniz.

E Okul sınav başvuru işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Ancak, veliler ve öğrencilerin bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Adres bilgileri, fotoğraf, yaş, eğitim bilgileri gibi verilerin doğru olup olmadığının teyit edilmesi, öğrenci ve velinin sorumluluğunda olacak.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

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E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR? 

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor. 

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu. 

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

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E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor. 

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

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