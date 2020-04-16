E Okul.meb.gov.tr giriş ekranı! E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS)
E Okul bilgileri ile öğrenci girişi ekranına ulaşmak isteyen vatandaşlar, veli bilgilendirme sistemi ekranına giriş yapabilecek. Öğrenci TC Kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin yeterli olduğu E-Okul meb.gov.tr girişi ile LGS sınav öncesinde öğrencilerin son bilgi güncellemeleri gerçekleştiriliyor. Merkezi sınav bilgilerini güncellemeyen ve bilgileri eksik olan öğrenciler, LGS öncesi bazı sorunlarla karşılaşabilecek. Peki, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul.meb.gov.tr giriş ekranı ve bazı detaylar
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E-Okul için Meb.gov.tr üzerinden öğrenci ve velilere giriş sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, internet üzerinden öğrencilerin bilgilerini görüntülemesi ve güncellemesine izin veriyor. Peki, E-Okul Meb.gov.tr üzerinden giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi hakkında bazı bilgiler
E-Okul girişi ile Merkezi Sınav Başvuru Bilgilerinizi menüdeki "Sınav Bilgileri" bölümününden "Sınav Bilgileri" ekranını seçerek öğrenebilirsiniz.
E Okul sınav başvuru işlemleri otomatik olarak yapılıyor. Ancak, veliler ve öğrencilerin bilgilerinin güncel olması gerekiyor. Adres bilgileri, fotoğraf, yaş, eğitim bilgileri gibi verilerin doğru olup olmadığının teyit edilmesi, öğrenci ve velinin sorumluluğunda olacak.