E-okul LGS tercih ekranı: LGS 2020 tercihleri nasıl yapılır? E-okul giriş
LGS tercihleri e-okul üzerinden gerçekleştiriliyor. LGS 2020 tercihleri nasıl yapılır sorusu yayımlanan LGS tercih kılavuzu ile yanıt buldu. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başladı ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar devam edece. İşlemlerini tamamlayan adaylar için tercih sonuçları için heyecan başlayacak. İşte e-okul LGS tercih ekranı
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E-okul LGS tercih ekranı yoğun ilgi görüyor. LGS tercihleri 20 Temmuz'da başladı. MEB, ilk defa 2019'da oluşturduğu ve öğrencilerin tercihlerinde rehberlik etmesi amacıyla hazırladığı yüzdelik dilimlerine göre tercih robotunu güncelledi. Adaylar işlemlerini 29 Temmuz'a kadar yapabilecekler.Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak.
LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününde başladı ve 29 Temmuz saat 17.00'ye kadar sürecek. Öğrenciler lise taban puanlarını inceleyecek ve başarı sırasına göre tercihlerini e-Okul üzerinden yapacak.
LGS tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr internet adresinden yapılabileceği gibi mezun olduğu okuldan ya da herhangi bir resmî ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecektir.
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Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak. MEB, bu yıl merkezi sınavla öğrenci alan okullara yönelik tercih sayısını 5'ten 10'a çıkarttı. Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.