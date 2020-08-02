e Okul kayıt sorgulama ekranı: Çocuğum hangi okula gidecek?

E OKUL KAYIT SORGULAMA ERİŞİMİ 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle: