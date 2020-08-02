e Okul kayıt sorgulama ekranı: Çocuğum hangi okula gidecek?
MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak. Tarihin yaklaşmasıyla birlikte birçok veli, ‘çocuğum hangi okula gidecek?’ sorusuna yanıt arıyor. İlkokul 1. sınıfa başlayan ve ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri bilgisi e- Okul sistemi üzerinden edinilebiliyor. Peki, e Okul kayıt sorgulama ekranı nasıl kullanılır?
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Milli Eğitim Bakanlığı’nun (MEB), 31 Ağustos’ta okulların açılacağını duyurması ardından milyonlarca velinin okul kayıt telaşı başladı. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.
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MEB’in 2020-2021 eğitim öğretim yılı ana sınıfı, ilk ve ortaokul kayıtları için e-Okul’u erişime açmasıyla çocuklarının hangi okula gideceğini öğrenmek isteyen veliler MEB ‘in internet sayfası üzerinden sisteme giriş yapabilecekler.
MEB ayrıca, adrese dayalı kayıt bilgisi ve okula başlama yaşını hesaplamak için de gerekli linkleri sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Çocuğunuzun okula başlama yaşını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilir ve tablo üzerindeki bilgileri kullanabilirsiniz.
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:
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MEB’in e-Okul ekranından “2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları” başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.