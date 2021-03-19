e-Okul girişi nasıl yapılır? e-Okul öğrenci ve vbs giriş ekranı

e-Okul VBS girişinin nasıl yapıldığı araştırılıyor. Birçok işlemin gerçekleştirdiği bu sistem üzerinden not bilgisi, devamsızlık, sınav tarihleri gibi birçok işlem sorgulanabiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor.