E Okul Ã¶ÄŸrenci giriÅŸi ekranÄ± belirli periyodlarda Ã¶ÄŸrencilerin gÃ¼ndeminde yer almaya devam ediyor. VBS (Veli Bilgilendirme Sistemi) ekranÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla not gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme ve devamsÄ±z Ã¶ÄŸrenme imkanÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Ã–ÄŸrenci TC Kimlik numarasÄ± ve okul numarasÄ± bilgilerinin yeterli olduÄŸu E-Okul meb.gov.tr giriÅŸi ile yazÄ±lÄ± sÄ±nav sonuÃ§larÄ± ve devamsÄ±zlÄ±k gibi pek Ã§ok bilgi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor. E-Okul Ã¶ÄŸrenci giriÅŸi ile okul veya Ã¶ÄŸretmen tarafÄ±ndan yapÄ±lan gÃ¼ncel duyurular da gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenebiliyor. Peki, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriÅŸ nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Ä°ÅŸte, E-Okul.meb.gov.tr giriÅŸ ekranÄ± ve bazÄ± detaylarE-Okul giriÅŸi ile not bilgilerinizi menÃ¼deki "Not Bilgisi" bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne tÄ±klayarak Ã¶ÄŸrenebilirsiniz.E Okul Ã¼zerinden sÄ±nav tarihler, haftalÄ±k ders programÄ±, devamsÄ±zlÄ±k bilgisi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leme de mÃ¼mkÃ¼n oluyor.