E-Okul çöktü mü, E-Okul neden açılmıyor?

E Okul neden açılmıyor sorusu, sisteme girmeye çabalayan öğrenciler ve velilerin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Öğrencilerin not bilgisi, sınıf ortalaması gibi detayları öğrenebileceği E-Okul sistemi, bir süredir yaşanan problemler dolayısıyla çökme problemi yaşanıyor. Peki, E-Okul neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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E-Okul veli bilgilendirme sistemi, bazı dönemlerde yoğunluk sebebiyle yaşanan aksaklıklar dolayısıyla hizmet veremeyebiliyor. Ancak son problemde ise öğrenciler, bilgilerini doğru girmelerine rağmen sistemden atılıyor. Peki, E Okul giriş sorunu nasıl çözülür? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yaşanan çökme probleminin yoğunluktan kaynaklandığı tahmin edilirken, konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
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E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.