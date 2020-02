E Okul bursluluk sınavı başvuru başvuru formu 2020? MEB bursluluk sınavı ne zaman 2020?

Kontenjan Dağılımı:



1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;



a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e,



b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,



c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,



ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.