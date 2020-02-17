E Okul bursluluk sınavı başvuru başvuru formu 2020? MEB bursluluk sınavı ne zaman 2020?

Bursluluk sınavı için gelir belgesi, ek 1 formu önem arz edecek. Bu belgelerin eksik olması halinde bursluluk sınavı 2020 için başvuru tamamlanmış sayılmayacak. E Okul üzerinden tamamlanacak olan bursluluk sınavı için başvuru esnasında doğru bilgi vermek ise büyük bir öneme sahip olacak. Yanlış bilgi veren öğrencilerin bilgilerinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde burs bağlansa dahi geri iade talep edilebilecek. İşte, bursluluk sınavı başvurusu için detaylı bilgiler



BURSLULUK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Bursluluk sınavı başvurusu, bu yıl da pek çok öğrenci tarafından gerçekleştirilecek. İOKBS ve PYBS olarak anılan ve 5-17 Şubat tarih aralığında gerçekleştirilecek olan bursluluk sınav başvurusu tarihin uzatılmasıyla birlikte E-Okul üzerinden 24 Şubat tarihine kadar tamamlanabilecek. Başvuru şartlarını taşımayan öğrencilerin, sınavı kazansalar dahi burs almaya hak elde edemeyeceği sınav için sonuçlar 3 Temmuz tarihinde yayımlanacak. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesive Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ise bursluluk sınavı başvurusunda bulunamayacak. Aile geliri MEB'in belirlediği rakamın üstünde kalan öğrencilerin bursluluk başvurusu ise yine kabul görmeyecek.



Bursluluk sınavı 25 Nisan 2020 tarihinde saat 10.00'da gerçekleşecek.



Ek-1 belgesi ve maddi durum beyanı hakkında detaylar için lütfen sonraki sayfaya geçiniz...