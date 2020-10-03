e-Okul alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair ayrıntılar

Yüz binlerce meslek lisesi öğrencisi, alan şeçimlerini tamamladı ve beklemeye koyuldu. Alan seçimlerinin e-Okul üzerinden ne zaman açıklanacağını merak eden pek çok öğrenci ve ailesi de araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...