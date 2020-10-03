e-Okul alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuya dair ayrıntılar
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni düzenlemesine göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıflarda yapılıyor. Bu yıl alan seçimi işlemleri 26 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Şimdi ise sonuçların ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki, e-Okul alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Yüz binlerce meslek lisesi öğrencisi, alan şeçimlerini tamamladı ve beklemeye koyuldu. Alan seçimlerinin e-Okul üzerinden ne zaman açıklanacağını merak eden pek çok öğrenci ve ailesi de araştırmalarına hız verdi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecek.
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Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır.
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Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.