E-okul alan seçimi ekranı: Meslek lisesi alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanır?
Alan seçimi tercihleri 26 Eylül’de başladı. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek programlarının 9. sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 26 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne girilmesiyle yapılacak. Peki alan seçimi sonuçları ne zaman açıklanır? İşte e okul tercih ekranı
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Alan seçimi işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. 26 Eylül -1 Ekim 2020 tarihleri arasında öğrenciler e-Okul Sistemi üzerinden alan seçimi tercihlerini yapıyorlar. Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. İşte e -okul alan seçimi ekranı ve sonuç açıklanma tarihi
ALAN SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yeni düzenlemesine göre, Anadolu meslek liselerinde daha önce 10'uncu sınıfta yapılan alan ve dal seçimleri artık rehberlik hizmetlerinin ardından 9'uncu sınıflarda yapılacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek programlarının 9. sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri 26 Eylül - 1 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.
Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne girilmesiyle yapılacaktır. Anadolu Meslek Programı bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecektir.
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SONUÇLAR NE ZAMANA AÇIKLANACAK?
Yerleştirme sonuçları e-Okul Sisteminden 2 Ekim 2020 tarihinde ilan edilecektir.
Yerleştirme işlemleri, OBP (Ortaokul Başarı Puanı) ve tercih sıraları dikkate alınarak öncelikli olarak kendi okulu içindeki alanlara yapılacaktır. OBP' nin eşitliği hâlinde sırasıyla, 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de OBP ye göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir.