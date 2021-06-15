Gündem Haber Giriş: 15 Haziran 2021 - 00:28 | 15 Haziran 2021 - 00:28

e Nabız ve MHRS çöktü mü? 15 Haziran e Nabız neden açılmıyor? Aşı randevusu için iki uygulamada erişim sorunu!

e Nabız ve MHRS çöktü mü soruları aşı randevularında yaşanan yoğunluğun ardından vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Aşı randevusu almak isteyenler SGK çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitelerinden e Nabız ve MHRS uygulamalarına girdiğinde hata ile karşılaştı. MHRS randevu sisteminde T.C kimlik numarası ve şifresi girildikten sonra 'Eror' verdiği görüldü. 14 Haziran 2021 tarihinde e Nabız ve MHRS sisteminde yaşanan erişim problemini kullanıcılar Twitter'da da gündeme getirdi. Peki, e Nabız ve MHRS ne zaman düzelecek? İşte, e Nabız ve MHRS erişim sorununun detayları.