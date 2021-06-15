e Nabız ve MHRS çöktü mü? 15 Haziran e Nabız neden açılmıyor? Aşı randevusu için iki uygulamada erişim sorunu!
e Nabız ve MHRS çöktü mü soruları aşı randevularında yaşanan yoğunluğun ardından vatandaşların yanıt aradığı konulardan oldu. Aşı randevusu almak isteyenler SGK çalışanları Sağlık Bakanlığı'nın resmi web sitelerinden e Nabız ve MHRS uygulamalarına girdiğinde hata ile karşılaştı. MHRS randevu sisteminde T.C kimlik numarası ve şifresi girildikten sonra 'Eror' verdiği görüldü. 14 Haziran 2021 tarihinde e Nabız ve MHRS sisteminde yaşanan erişim problemini kullanıcılar Twitter'da da gündeme getirdi. Peki, e Nabız ve MHRS ne zaman düzelecek? İşte, e Nabız ve MHRS erişim sorununun detayları.
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Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e Nabız uygulamalarında akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın işçilere ve memurlara da aşı hakkı tanındığını açıklamasının ardından MHRS ve e Nabız uygulamalarında yoğunluktan kaynaklandığı düşünülen sistem hatası ortaya çıktı. Konu ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmazken sorunun kısa zamanda düzelmesi bekleniyor...
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E NABIZ VE MHRS ÇÖKTÜ MÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs aşısında yeni dönemin başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlara yarın aşı randevusunu açılacağını bildirdi.
Açıklamadan kısa süre sonra e Nabız ve MHRS sistemi kilitlendi. aşı almak için MHRS ve e-Nabız'a akın eden vatandaşlar eror sayfası ile karşılaştı. MHRS sistemi yoğun talep nedeniyle açılmıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan henüz bir açıklama gelmezken, yaşanan sorun Twitter'da da gündem oldu.
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E NABIZ ERİŞİM SORUNU TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
-Zar zor aldık bakalım #enabız
Mhrs uygulaması üzerinden daha rahat giriliyor, kesin bilgi #enabız
#enabız a da çökmüşler
En son bakayım dedim aşı tanımlanmıştı.Randevu kısmına gireyim dedim bir daha açılmadı.Usanarak yüzünü kapatan adam #enabız
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ALO 182 İLE RANDEVU ALMA
Vatandaşlar ALO 182 çağrı merkezini arayarak, https://www.hastanerandevu.gov.tr veya https://www.mhrs.gov.tr web sitesine girerek, MHRS mobil uygulamasını telefonunuza indirerek randevu talebinde bulunabilirler.