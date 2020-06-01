e Nabız şifresi nasıl alınır? e Nabız giriş sayfası

e Nabız'a giriş yapmak için TC kimlik numarasıyla birlikte; e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza kullanılabiliyor. Buna ek olarak cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık erişim kodu da erişim güvenliği için ikinci bir katman oluşturuyor. İkinci bir yöntem olarak, e-devlet şifresi olmayan kişilerin aile hekimine cep telefonu numarasını kayıt yaptırarak, telefonuna SMS ile iletilecek şifre ile sisteme giriş yapmaları da sağlanabiliyor.