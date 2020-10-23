Gündem Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 08:49 | 23 Ekim 2020 - 08:49

e-Nabız ile grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Grip aşısı olabilecek kişilerin listesi e Nabız'da...

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle grip aşısına olan talep arttı. Grip aşısı olabilecek kişilere sınırlama getirildi. Bu yıl grip aşısı ilk etapta sadece yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak. Grip aşısı alabilecek kişilerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, E-nabız sistemine erişim sağlayarak bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor. Peki