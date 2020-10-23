e-Nabız ile grip aşısı sorgulama nasıl yapılır? Grip aşısı olabilecek kişilerin listesi e Nabız'da...
Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle grip aşısına olan talep arttı. Grip aşısı olabilecek kişilere sınırlama getirildi. Bu yıl grip aşısı ilk etapta sadece yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak. Grip aşısı alabilecek kişilerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, E-nabız sistemine erişim sağlayarak bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor. Peki
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Grip aşısı alabileceklerin listesi ise e-Nabız sistemlerine yüklendi. İlk turda gelen aşılar, reçete sisteminden işlenerek Aile Sağlığı Merkezi'nde aile hekimleri tarafından yazılan reçeteler ile Sağlık Bakanlığı'nın e-nabız sisteminde uygun görülen kişilere, eczaneler tarafından verilecek. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi.
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
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İNFLUENZA RİSK DURUMU GÖRÜNTÜLEME
Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.”