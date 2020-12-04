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Haber Giriş: 04 Aralık 2020 - 22:12 | 

e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı ve e Nabız girişi! Koronavirüs (corona virüs) test sonucu kaç günde çıkar?

Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı e Nabız üzerinden hizmet veriyor. Covid 19 semptomu taşıyarak hastanelerde corona virüs testi yaptıranlar, sonuçlarını e Nabız üzerinden T.C kimlik numarası ve hastanelerden verilen barkod numarasını girerek anında öğrenebilecek. Sağlık Bakanlığı e-Nabız sisteminde açıklanan koronavirüs test sonuçları aile hekimleri tarafından da kontrol ediliyor. Daha önce geçirilen operasyonlar, kullanılan ilaçlar ve tahlil sonuçlarına göre koronavirüs tedavisi evde ya da hastanede gerçekleşiyor. Peki, korona virüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte, e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı.

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Koronavirüs test sonuçları gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından burundan sürüntü alınarak uygulanan koronavirüs testi, e Nabız sisteminden sorgulanıyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak da öğrenebiliyor. Coronavirüs test sonuçları 3 gün içerisinde sistem üzerinden yayımlanıyor. İşte, corona virüs test sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.

2KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR
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KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

3E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR
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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

4E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

5112 Acil Servisi E-Nabız’da
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112 Acil Servisi E-Nabız’da

E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.

Test sonuçlarına 3 dilde erişiliyor

Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.

Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.

Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.

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