Koronavirüs (coronavirüs) test sonucu kaç günde çıkar? e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı ve e Nabız girişi
Koronavirüs test sonucu sorgulama işlemi, hastanelerde Covid 19 testi yaptıranların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz uygulanan corona virüs testinin sonucu e-Nabız üzerinden öğreniliyor. E devlet portalına şifre ve T.C kimlik numarasıyla giriş yapılarak barkod numarasıyla test sonucu öğreniliyor. Diğer yandan Kovid-19 pozitif vakaların mevcut diğer hastalıkları, ilaçları, geçirdikleri operasyonlar ve tetkikleri hekimler tarafından kontrol ediliyor. Peki, koronavirüs (PCR) test sonucu kaç günde çıkar? İşte, e-Nabız Covid 19 test sonucu sorgulama ekranı ve korona virüs testiyle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Korona virüs test sonuçları, Sağlık Bakanlığı e-Nabız sistemi üzerinden kolaylıkla sorgulanıyor. Türkiye'de koronavirüs belirtisi olup test yaptıran vatandaşlar, Covid 19 test raporlarını sağlık tesislerine gitmeye gerek kalmadan öğrenebiliyor. Corona virüs sonucu açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklanarak sorgulanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs test sonuçları 3 gün içerisinde sistem üzerinden yayımlanıyor. İşte, detaylar.
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KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC KimlikNumaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken ;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
Vatandaşlar, tahlil sonuçlarına ve kronik hastalık raporlarına e-Nabız üzerinden erişebiliyor. Yurtdışına gidecek olan vatandaşlar test sonuç raporlarını Türkçe, İngilizce ya da Almanca olarak indirebiliyorlar.
Ayrıca, hastanelerde Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında veri bütünlüğünün sağlanabilmesi, tedavi protokollerine yön verecek uygun bir veri havuzunun oluşturulabilmesi amacıyla "e-Nabız Reçetem Sistemi" hayata geçirildi.
Hastaların ve temaslı personelin kullanacağı Kovid-19 ilaçları için reçete düzenlenmesi ve bu reçetelerin hastane eczanelerinden (veya hastane içerisinde gerekli önlemlerin alındığı özel bir bölümden) karşılanması için kurulan sistem ve Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile entegre edildi.
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E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
112 Acil Servisi E-Nabız’da
E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.