MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriE nabız corona test sonucu nasıl öğrenilir? eNabız girişi test sonucu ekranı
GeriGündem E nabız corona test sonucu nasıl öğrenilir? eNabız girişi test sonucu ekranı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 27 Nisan 2020 - 18:36,

E nabız corona test sonucu nasıl öğrenilir? eNabız girişi test sonucu ekranı

Corona virüsü test sonuçları Sağlık Bakanlığı e Nabız uygulamasından sorgulanarak öğreniliyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri devam ederken, eNabız corona test sonucu sorgulama sayfası üzerinden, koronavirüs testi yaptıranlar vatandaşlar sonuçlarını online görüntüleyecekler. e Nabızdan ayrıca teşhis, tahlil, tıbbi görüntü, reçete, alerji ve benzeri bilgiler de öğrenilebilecek. Peki, E nabız corona test sonucu nasıl öğrenilir? İşte, eNabız girişi test sonucu ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

E Nabız corona virüsü test sonucu ekranı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama ile erişime açılmıştı. Koronavirüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde hizmete açılan e Nabız corona sonuç ekranı, hastanelere giderek corona testi yaptıran vatandaşlar tarafından kullanılıyor. İşte, e Nabız corona test sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler...

2CORONA VİRÜS SONUÇLARI E NABIZ UYGULAMASINDA

CORONA VİRÜS SONUÇLARI E NABIZ UYGULAMASINDA

Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.

3

E-nabız, Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlar için geliştirdiği ve vatandaşların hizmetine sunduğu bir uygulamadır. E-nabız; muayenelerinizi, tahlil sonuçlarınızı, tedavilerinizi, değerlerinizi, doktorlarınızı ve gittiğiniz hastanelerin detaylı bir dökümünün olduğu tıbbi özgeçmişinizin tamamını görüntüleyebildiğiniz bir bireysel sağlık kaydı sisteminin adıdır. E-devlet ile başlayan süreç e-nabız ile devam etmektedir.

E NABIZ GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

4E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

112 Acil Servisi E-Nabız’da

E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi