E nabız corona test sonucu nasıl öğrenilir? eNabız girişi test sonucu ekranı
Corona virüsü test sonuçları Sağlık Bakanlığı e Nabız uygulamasından sorgulanarak öğreniliyor. Ülkemizde corona virüsü önlemleri devam ederken, eNabız corona test sonucu sorgulama sayfası üzerinden, koronavirüs testi yaptıranlar vatandaşlar sonuçlarını online görüntüleyecekler. e Nabızdan ayrıca teşhis, tahlil, tıbbi görüntü, reçete, alerji ve benzeri bilgiler de öğrenilebilecek. Peki, E nabız corona test sonucu nasıl öğrenilir? İşte, eNabız girişi test sonucu ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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E Nabız corona virüsü test sonucu ekranı Sağlık Bakanlığından yapılan açıklama ile erişime açılmıştı. Koronavirüsünün ülkemizde görüldüğü ilk günlerde hizmete açılan e Nabız corona sonuç ekranı, hastanelere giderek corona testi yaptıran vatandaşlar tarafından kullanılıyor. İşte, e Nabız corona test sonucu sorgulama ekranı ve konuyla ilgili bilgiler...
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CORONA VİRÜS SONUÇLARI E NABIZ UYGULAMASINDA
Koronavirüs testi yaptıran vatandaşların sonuçlara "eNabız" uygulamasından uluşabilecekleri bildirildi. Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına eNabız uygulamasından ulaşabilir." ifadesine yer verildi.
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E-nabız, Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlar için geliştirdiği ve vatandaşların hizmetine sunduğu bir uygulamadır. E-nabız; muayenelerinizi, tahlil sonuçlarınızı, tedavilerinizi, değerlerinizi, doktorlarınızı ve gittiğiniz hastanelerin detaylı bir dökümünün olduğu tıbbi özgeçmişinizin tamamını görüntüleyebildiğiniz bir bireysel sağlık kaydı sisteminin adıdır. E-devlet ile başlayan süreç e-nabız ile devam etmektedir.
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
112 Acil Servisi E-Nabız’da
E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.