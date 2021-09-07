Aşı kartı nasıl alınır? e-Nabız aşı kartı alma ekranı
Aşı kartının nasıl alındığı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden ‘COVID-19 Aşı Durumu’ menüsüne, ardından ‘COVID-19 Aşı Kartı’ sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Aşı kimliğinde yer alan QR kod okutulduğunda e-Nabız sistemine bağlanarak kartın doğruluğu kontrol edilebiliyor.
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Aşı kartı alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Koronavirüs aşı süreci tüm hızıyla devam ediyor. Aşısız veya aşılama sürecini tamamlamayanlar için PCR testi zorunluluğu bugün itibari ile başladı. 2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar aşı kartını alabiliyor. İşte e-nabız aşı kartı alma ekranı ve detaylar
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AŞI KARTI NASIL ALINIR?
2. doz aşısı tamamlanmış vatandaşlar, e-Nabız üzerinden “COVID-19 Aşı Durumu” menüsüne, ardından “COVID-19 Aşı Kartı” sekmesine girerek aşı kimliklerine erişebiliyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında ise “COVID-19 Aşı Bilgilerim” menüsünden aşı kimliğini edinebiliyor. Eğer vatandaş, aşı kimliğinde pasaport bilgisinin de yer almasını isterse Hayat Eve Sığar uygulamasında bu seçeneğe girerek pasaport numarasını yazabiliyor.
Vatandaşlar, e-Nabız ya da SMS ile aşı durumu sorgulayıp MHRS’nin tüm kanalları üzerinden diledikleri hastane ya da aile hekimine randevularını alıp aşılarını olabiliyor. Ardından da aşı bilgilerine hem e-Nabız hesaplarından hem de Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden erişebiliyor.