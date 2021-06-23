E-Kurs başvuru DYK 2021 ekranı.. Destekleme ve Yetiştirme Kursu başvurusu nasıl yapılır?

Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının sonhaftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılankurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, ilveya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları vebenzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir.



Yıllık düzenlenecek kurslar; 7 nci, 8 inci, 11 inci ve 12 nci sınıflarda öğrenim görenöğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için eylül ayının son haftasında,yaz dönemi düzenlenecek kurslar; 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açıkortaöğretim kurumlarından mezun olanlar için temmuz ayının ilk haftasında başlayacak şekildeplanlanır.



Kursların başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği şekilde uygulanır. Yaz dönemikursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak şartıyla kurs merkezleri tarafındanbaşlangıç ve bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.



Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarındaise cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde kurslar, ilköğretimkurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışındasaat 22.00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40dakikadır.



Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde herbir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrıayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, iklim gibi konularda yaşanabilecek olumsuzluklarnedeniyle dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; bir günde hafta içi 3,hafta sonu 8 saatten fazla, aynı dersten ise 2 saatten fazla olmamak üzere planlanır