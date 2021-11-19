e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? 6. ve 10. Sınıflar için e-kurs ekranı aktifleşti

6 ve 10. Sınıflar için e-kurs başvuruları, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak.