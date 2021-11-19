e-Kurs başvurusu nasıl yapılır? 6. ve 10. Sınıflar için e-kurs ekranı aktifleşti
6. ve 10. sınıflar için de açılacak olan Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) için başvuru tarihleri 19-22 Kasım olarak belirlendi. 6 ve 10. sınıf öğrencilerin e-Kurs modülü üzerinde seçebileceği ders sayısının en fazla 6, haftalık olarak da 18 saate kadar kurs görmelerinin mümkün olabileceği bildirildi. Takvimin açıklanması ardından e-kurs başvuru sürecinin detayları araştırılıyor. Peki, e-Kurs başvurusu nasıl yapılır?
6 ve 10. Sınıflar için e-kurs başvuruları, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 19-22 Kasım'da yapılacak. Öğretmen başvuruları alınması 23-25 Kasım'da, öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26-29 Kasım'da alınacak.
E kurs başvurusu nasıl yapılır?
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapabilir.
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Yaz dönemi kurslarına başvurular
6 Eylül'de başlayan destekleme ve yetiştirme yıllık kursları, 10 Haziran 2022'de tamamlanacak.
Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak.
Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak.
Kurslar, 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.
Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle yapılamayan yaz dönemi kursları, 2022'de yeniden uygulanacak.
Gelecek yıl yaz dönemi kurslarında kurs merkezi başvurularının alınması ve onaylanması 6-10 Haziran'da yapılacak. Öğretmen başvuruları 13-17 Haziran'da, öğrenci başvuruları 20-24 Haziran'da alınacak. Kurs sınıfları ise 27 Haziran-1 Temmuz'da oluşturulacak.
Kurslar, 4 Temmuz 2022'de başlayacak, 28 Ağustos 2022'de tamamlanacak.