e-İmza nedir, nasıl alınır? Kimliklerde e-imza başladı mı? İşte merak edilenler
e-İmza dönemi ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "50 ilde nüfus idarelerinde e-İmzanın kimliğe yerleştirilmesi işlemine başlanılacak" dedi. E-Devlet tarafından vatandaşlara sağlanan e-İmza kimlik kartlarının içerisine yüklenerek bir çok kolaylık sağlayacak. E imza uygulaması, elektronik ortamlarda imza yerine kullanılabilen yasal kimlik doğrulama sistemi olarak adlandırılıyor. Peki, e-İmza nedir, nasıl kullanılır? İşte, kimliklere e-İmza tanımlama uygulaması hakkında bilgiler.
e-İmza nedir, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlayan e imza Veri Bütünlüğü, Kimlik Doğrulama ve Onaylama gibi işlemler için kullanılacak. Elektronik imza ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb işlemler sırasında kullanılabilecek.
E-İMZA NASIL ALINIR?
Elektronik imza, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından onaylı Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulmaktadır. Bu firmaların listesi ve diğer bilgilere www.tk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Elektronik imzanızı çalıştırabilmeniz için öncelikle kart sürücü yazılımını kurmanız gerekmektedir. Bu yazılım elektronik imza ile beraber gönderilen CD veya diğer medyalar içerisinde bulunabilir veya e-imzanızı aldığınız firmanın internet sitesinden edinilebilir. Bilgisayarınıza kurulan program ile elektronik sertifikanıza giriş gerçekleştirebiliyorsanız sertifikanız kullanıma hazırdır.
E-İMZA NASIL KULLANILIR?
e-İmzayı çalıştırabilmek için öncelikle kart sürücünüze yazılımını kurmanız gerekir. Bu yazılımı e-İmza ile birlikte size gönderilen CD ya da diğer medya araçlarında bulabilirsiniz. Ayrıca bulamamanız durumunda hizmet aldığınız firmanın internet adresinde bulabilirsiniz. Bu yazılımı bilgisayarınıza kurun. Kurduğunuz program ile sertifikanıza giriş yapabiliyorsanız kullanıma hazır demektir.
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Kağıtsız ofisler
e-Sözleşmeler
e-Sipariş
Her türlü başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
Kurumlararası iletişim (Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb)
Sosyal güvenlik uygulamaları
Sağlık uygulamaları (Sağlık personeli - hastaneler - eczaneler)
Vergi ödemeleri
Elektronik oy verme işlemleri
Ticari Alandaki Uygulamalar
İnternet bankacılığı
Sigortacılık işlemleri
Kağıtsız ofisler
e-Sözleşmeler
e-Sipariş