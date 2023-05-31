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e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur? İşte SGK başvuru ekranı...

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#E-Devlet#E-Devlet Emeklilik Başvuru Ekranı#SGK
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 14:13

e-Devlet üzerinden emeklilik başvuru işlemleri sorgulanıyor. EYT düzenlemesinin yanı sıra aktif çalışma hayatını tamamlamaya hazırlanan vatandaşlar da emeklilik başvurularıyla ilgili detayları merak ediyor. Başvuru sürecinde prim gün sayıları, hizmet yılları gibi detaylar SGK tarafından inceleniyor. Bu da başvuru sürecinin sonuçlanmasını farklı etkiliyor. Peki e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur? İşte SGK başvuru ekranı...

1/3e-Devletten emeklilik başvurusu nasıl yapılır EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur İşte SGK başvuru ekranı...

E-Devlet emeklilik başvuru sayfası müracaatta bulunacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. EYT başvuruları devam ederken belirlenen prim gün sayısını tamamlayan ve diğer gerekli şartları da sağlayan vatandaşlar da emekliliğe hak kazanacak. Başvuru değerlendirme süreçlerinin ardından da ilk emekli maaşları bağlanacak.

2/3E -DEVLETTEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

E -DEVLET'TEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi" yazarak gelen linki tıklamanız gerekiyor. Açılan pencerede "Yeni başvuru" sekmesi tıklandıktan sonra tahsis talep türü olarak "Yaşlılık aylığı" seçilerek ilerlenmesi gerekiyor. SSK kapsamında başvurulacaksa 4A, Bağkur kapsamında başvurulacaksa 4B seçeneği işaretlenerek "Başvur" butonunun tıklanması gerekiyor.

Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı ve şubesini seçip iletişim bilgileri doldurularak "Aylık alıyor mu?" sorusunu da "evet" ya da "hayır"ı seçmeniz gerekiyor. Son olarak "İleri" sekmesi tıklanarak "Başvur" butonuna da onay vererek başvuru tamamlanıyor.

3/3EYT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR

EYT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

EYT başvuru sonuçları için başvuruda bulunan kişinin şartları yerine getirip getirmediği, prim gün sayıları, hizmet yılları gibi bilgilerine tek tek bakılıyor. Bu neden süreç zaman alabilir.

EYT'de ilk maaşlar ise başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödeniyor.

EYT'den emekli olan kişiye tahsis numarası veirilir. Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelmektedir.

EYT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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#E-Devlet#E-Devlet Emeklilik Başvuru Ekranı#SGK