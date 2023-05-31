e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur? İşte SGK başvuru ekranı...

E -DEVLET'TEN EMEKLİLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Gelir, aylık, ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi" yazarak gelen linki tıklamanız gerekiyor. Açılan pencerede "Yeni başvuru" sekmesi tıklandıktan sonra tahsis talep türü olarak "Yaşlılık aylığı" seçilerek ilerlenmesi gerekiyor. SSK kapsamında başvurulacaksa 4A, Bağkur kapsamında başvurulacaksa 4B seçeneği işaretlenerek "Başvur" butonunun tıklanması gerekiyor.
Maaş ödemesinin yapılacağı bankayı ve şubesini seçip iletişim bilgileri doldurularak "Aylık alıyor mu?" sorusunu da "evet" ya da "hayır"ı seçmeniz gerekiyor. Son olarak "İleri" sekmesi tıklanarak "Başvur" butonuna da onay vererek başvuru tamamlanıyor.