e-Devlet'ten emeklilik başvurusu nasıl yapılır? EYT başvuru sonucu ne zaman belli olur? İşte SGK başvuru ekranı...

EYT BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?

EYT başvuru sonuçları için başvuruda bulunan kişinin şartları yerine getirip getirmediği, prim gün sayıları, hizmet yılları gibi bilgilerine tek tek bakılıyor. Bu neden süreç zaman alabilir.



EYT'de ilk maaşlar ise başvuru dilekçesi verilip süreç sona erdikten sonraki ay başından itibaren ödeniyor.



EYT'den emekli olan kişiye tahsis numarası veirilir. Emekli maaşının bağlandığını e-Devlet "Emekli Aylık Bilgisi" uygulaması üzerinden takip edilebiliyor. Ayrıca maaş bağlandıktan sonra telefona SMS bildirimi de gelmektedir.



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