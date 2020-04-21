E Devlet'ten adres değişikliği oluyor mu? İkametgah değişikliği E-Devlet

İkametgah adresleri değişmek zorunda kalan vatandaşların merakla araştırdığı E-Devlet’ten adres değişikliği bildirimi, e-imza, mobil imza ya da SMS doğrulaması ile gerçekleştiriliyor. Peki, E-Devlet’ten adres değişikliği nasıl yapılır? İşte, o konu hakkında adımlar



E-DEVLET ADRES DEĞİŞİKLİĞİ BİLDİRİMİ



İlk olarak aşağıda verilen linki tıklayarak adres değişikliği sayfasına ulaşın.



COVİD-19 Salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri ve e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildiriminin tescil işlemleri 27.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur. Dolayısıyla bunu dikkate alarak işleminize başlayın.



Ardından karşınıza gelen sayfadaki “Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım.” Ve “Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım.” Seçeneklerinden size uygun olanını işaretleyip, taşınma tarihi bölümüne geçin.



Tüm bilgilerin doldurulmasıyla birlikte sonraki sayfada adres bilgileri talep edilecek.



Yerleşim yeri ve/veya diğer adres seçimi için, "Adres Bul" düğmesine tıklayınız. Adres seçim ekranı açılacaktır. Açılan ekrandan bildirimde bulunacağınız adresi seçiniz.



Bu işlemi de tamamladıktan sonra bildirim yöntemi olarak mobil imza, elektronik imza ve SMS ile doğrulama seçeneklerinden birisini seçiniz. Mobil ve elektronik imza operatörler tarafından sağlandığı için SMS ile doğrulama daha erişilebilir bir yöntem olacaktır.



Ardından ilerle tuşuna bastıktan sonra cep telefonuna gelen doğrulama kodunu sayfaya girip tescil işlemine geçiş yapabilirsiniz.



