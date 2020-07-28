e Devlet’e giriş nasıl yapılır? e Devlet giriş ekranı

"Kullanıcıların yüzde 62'si erkek, yüzde 38'i kadın"



Bakan Turhan, 45 milyonu aşan e-Devlet Kapısı kullanıcısından yüzde 62'sinin erkek, yüzde 38'inin kadın olduğuna işaret ederek, "Yaş aralıklarına göre bakıldığında, kullanıcıların yüzde 32'si 15-30 yaş, yüzde 35'i 31-46 yaş, yüzde 23'ü 47-62 yaş, yüzde 9'u 63-78 yaş ve yüzde 1'i 79-126 yaş aralığındaki vatandaşlarımızdan oluşuyor." diye konuştu.



e-Devlet Kapısı sistem altyapısının 7 gün 24 saat kesintilere ve sızmalara karşı izlendiğini vurgulayan Turhan, kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan entegrasyonların güvenli bir ağ üzerinde şifreli olarak gerçekleştirildiğini dile getirdi.



Turhan, e-Devlet'te veri tutulmadığını ancak kurumlardaki verilerin güvenli ağ aracılığıyla vatandaşlara sunulduğunu kaydetti.



e-Devlet Kapısı mobil uygulamasından 2 bin 460 hizmetin verildiğini aktaran Turhan, "Hem android hem de IOS işletim sistemli mobil cihazlarda uygulamalarımızı sunuyoruz. Hizmetleri sunduğumuz uygulamamızın yanı sıra Belge Doğrulama ve e-Devlet Anahtar uygulamaları uygulama marketlerinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.



Turhan, e-Devlet Kapısı ile 74 ildeki 327 belediyenin sunduğu hizmetlerin yanı sıra 19 yerel hizmet kurumunun bilgi ve hizmetlerinin de kullanıcılara verildiğini anlattı.



"Tüzel kişiliklere birçok hizmet açılabilme potansiyeli bulunuyor"



Ticaret Bakanlığının, tüzel kişiliklere ve tüm ticari işletmelere ilişkin merkezi veri tabanının oluşturulması amacıyla Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) Projesi'nin hayata geçirildiğini hatırlatan Turhan, şu değerlendirmede bulundu:



"Şirketler, kuruluş dahil birçok işlemlerini bu platformda gerçekleştirebilmektedir. MERSİS ile tüzel kişiliklerin sahipleri ve ortakları kayıt altına alınmaktadır. Bu sayede MERSİS numarası ile şirket sahipleri ve ortaklarının kimlik numaraları eşleştirilebilmektedir. Bu bilgiler kullanılarak e-Devlet'e 'Sahibi/Ortağı/Yetkilisi Olduğum Ticari İşletme veya Şirketler', 'Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama' hizmetleri entegre edilmiştir. MERSİS verileri kullanılarak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak ortak çalışmalar sonucunda e-Devlet'te tüzel kişiliklere yönelik birçok hizmet açılabilme potansiyeli bulunmaktadır."



Bakan Turhan, e-Devlet'te engellilere yönelik birçok projenin sürdüğüne işaret ederek, işitme veya konuşma engelli vatandaşlara hizmetler sunulduğunu söyledi.