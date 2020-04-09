E devlet vey ePTTAVM’den ücretsiz maske talebi başvrusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske ne zaman gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir” açıklamasının ardından ücretsiz maske başvurusun talep arttı. Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve ePTTAVM üzerinde yer alan form aracılığıyla kolayca verilebiliyor. Belirlenen kotaya göre vatandaşlara, her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Ayrıca başvuruda bulunan kişi diler her bir aile üyesine ait bilgileri de forma girerek onlar için de ücretsiz maske talebini gerçekleştirebilecek.



