E devlet vey ePTTAVM’den ücretsiz maske talebi başvrusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske ne zaman gelir?
T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu kararla 5 Nisan'dan itibaren ücretsiz maske başvuruları alınmaya başlandı. Ücretsiz maske başvuru E-Devlet veya ePTTAVM' nin online sistemi üzerinden alınıyor. Aile üyeleriniz için ücretsiz maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabiliyorsunuz. Peki, E devlet vey ePTTAVM’den ücretsiz maske talebi başvrusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske ne zaman gelir?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir” açıklamasının ardından ücretsiz maske başvurusun talep arttı. Ücretsiz maske siparişi E-Devlet ve ePTTAVM üzerinde yer alan form aracılığıyla kolayca verilebiliyor. Belirlenen kotaya göre vatandaşlara, her hafta 5 adet ücretsiz maske dağıtımı yapılacak. Ayrıca başvuruda bulunan kişi diler her bir aile üyesine ait bilgileri de forma girerek onlar için de ücretsiz maske talebini gerçekleştirebilecek.
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e Devlet ve ePTTAVM online ücretsiz maske başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske talebinin sorunsuz olarak alınması için formun eksiksiz doldurulması gerekiyor Kişisel TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgilerini girdikten sonra güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazmanız gerekiyor.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna tıkladıktan sonra maske talebiniz alınmış olacak.
Ayrıca aynı sayfada aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlar için de maske talebinde bulunabilirsiniz.
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.
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MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde her geçen gün yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Alınan önemler arasında belirlen yerlerde maske takma zorunluluğu da var.
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Pazar yerleri ve marketler gibi toplu halde bulunulan tüm alanlarda maske takılmasının artık zorunlu olacağını ifade eden Erdoğan, toplu taşıma araçlarında da maske kullanımı kolluk kuvvetleri tarafından takip edileceğini bildirdi.