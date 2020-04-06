e-Devlet ücretsiz maske başvuruları başladı! Ücretsiz maske nasıl alınır?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arası vatandaşlara dağıtılacak ücretsiz maskeler için başvurular e-Devlet'ten online olarak başladı. PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar e-Devlet üzerinden ücretsiz maske alımı başvurusunu nasıl yapacaklarını merak ediyor. Öte yandan alınan karara göre 20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı ücretsiz maske hizmetinden faydalanamayacak. Peki, ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet'ten maske alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
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Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmasıyla birlikte, online ortamda e-Devlet üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak. Dün akşam duyurusu yapılan ve ePTTAVM'den yapılacak başvurular yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet'ten alınacaktı. Beklenen haber az önce geldi ve online ücretsiz maske başvuruları alınmaya başladı. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek ücretsiz maskeler için başvuru yapabilir. İşte, e-Devlet ücretsiz maske başvuruları hakkında tüm ayrıntılar...
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BAŞVURU SAYFASI AÇILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Valiliklerimiz e-devlet ve PTT aracılığıyla talep eden tüm vatandaşlarımıza ücretsiz maske dağıtımına başladı, parayla maske satışı yasaktır." dedi.
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Bu gelişmenin ardından e-Devlet ücretsiz maske başvuruları hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınacak.
Vatandaşlar bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleri için ücretsiz maske talebinde bulunabilir.
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BAŞVURU NASIL YAPILACAK?
Online başvuru sayfasında vatandaşları "Kişisel Bilgiler" - "Aile Bilgileri" ve "İletişim Bilgileri" alanları karşılayacak. Ücretsiz maske hizmetinden yararlanmak için bu bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekiyor.
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Vatandaşlara son olarak sistem tarafından şu metin onaylatılıyor;"Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum."
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacağı da sitede yer alan bilgiler arasında.
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20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı, ücretsiz maske hizmetinden yararlanamıyor. Yoğun talep üzerine sitede yoğunluk yaşanıyor.