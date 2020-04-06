e-Devlet ücretsiz maske başvuruları başladı! Ücretsiz maske nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmasıyla birlikte, online ortamda e-Devlet üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak. Dün akşam duyurusu yapılan ve ePTTAVM'den yapılacak başvurular yaşanan yoğunluk nedeniyle e-Devlet'ten alınacaktı. Beklenen haber az önce geldi ve online ücretsiz maske başvuruları alınmaya başladı. Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve diğer gerekli bilgileri girerek ücretsiz maskeler için başvuru yapabilir. İşte, e-Devlet ücretsiz maske başvuruları hakkında tüm ayrıntılar...