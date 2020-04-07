E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı! EPTTAvm ücretsiz maske nasıl alınır?
Salgından korunmak için vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacak olan Maske, EPTTAvm sonrasında şimdi de E-Devlet üzerinden alınabiliyor. E-Devlet şifresi olan 20 yaş üstü ve 65 yaş altı vatandaşların yapabildiği maske başvurusu, Türkiye genelinde her il ve ilçeden yapılabiliyor. PTT görevlilerinin evlere getireceği ücretsiz maske, haftalık 5 adet kotasına sahip olacak. Peki, E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte, ücretsiz maske başvuru formu ve başvuru süreci hakkında detaylı bilgiler
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Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortak kararı ile internet üzerinden yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5’er adet maske temin edebilecek. Peki, E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte, birkaç adımda kolayca yapabileceğiniz maske başvurusu
Maske başvurusu için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…
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Maske başvurusu yapabilmek için öncelikle sayfanın altındaki linke tıklamalısınız.
Linke tıkladıktan sonra açılan sayfada sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgileri talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
Önceki akşam test linkinden başvuru yapanlara da maske gönderileceği ifade edildi. PTT Kargo’nun her hafta10’ar milyon maske ulaştırmayı planladığı da öğrenildi..
PTT Kargo aralığıyla ücretsiz olarak eve teslim edilecek. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar uygulamadan yararlanamayacak.
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Bilim Kurulu’nun tavsiyesi üzerine yaptığı ‘Toplu alanlarda maske takın’ çağrısı karşılık buldu. Maskeleri vatandaşa ücretsiz ulaştırmak için hükümetin yanı sıra belediyeler ve STK’lar da harekete geçti. Gerek toplu taşıma duraklarında, gerekse evlere birer birer ücretsiz maskeler dağıtılmaya başlandı..
Bu arada maskesiz girilemeyen alanlara bir yenisi eklendi. Sağlık Bakanlığı dün 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeyle, sağlık kuruluşlarına maskesiz girilmesini yasakladı.