E-Devlet ücretsiz maske başvuru ekranı! EPTTAvm ücretsiz maske nasıl alınır?

Sağlık Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı’nın ortak kararı ile internet üzerinden yapılacak olan ücretsiz maske dağıtımı için başvurular E-Devlet üzerinden yapılacak. Her hafta bir paket, yani 5 adet maske siparişi verebilecek olan vatandaşlar, bu siparişleri esnasında aile bireylerinin kimlik numaralarını girerek onlar için de 5’er adet maske temin edebilecek. Peki, E-Devlet ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte, birkaç adımda kolayca yapabileceğiniz maske başvurusu



Maske başvurusu için lütfen sonraki sayfaya geçiniz…