Sosyal yardım kimlere veriliyor, başvuru şartları neler? e-Devlet sosyal yardımlaşma parası başvurusu nasıl yapılır? Sosyal yardım 1000 TL sorgulama ekranı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programı için başvuruları e-Devlet üzerinden almaya başladı. Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-Devlet kapısı üzerinden alınmaya başlanması ile merak edilen sorularını yanıtı da sorgulanmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına, kamu işçileri, memurlar, emeklililer, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabilecek. İşte, 1000 TL sosyal yardım parası dağıtımı hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...