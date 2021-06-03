E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan ve internetten seyahat izin belgesi alma işlemi
E-Devlet seyahat izin belgesi alma işlemi, birkaç adımda kolayca gerçekleşebiliyor. Sokağa çıkma yasağı esnasında şehirlerarası seyahat halinde bulunan kişilerin ihtiyacı olan seyahat izin belgesi, internet üzerinden ya da ALO 199 aracılığıyla telefon ile kolayca alınabiliyor. Peki, E-Devlet seyahat izni nasıl alınır? İşte, tüm adımlarıyla birlikte E-Devlet üzerinden şehirler arası seyahat izni alma süreci hakkında merak edilenler
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Şehirlerarası seyahat izin belgesi alma ekranı erişime açık tutulmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında il dışına çıkacak olanların seyahat izin belgesi alması önemli bir koşul olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu işlemi E-Devlet üzerinden yapmak mümkün olabilecek. Seyahat yol izin belgesi ALO 199 hattı ve E-Devlet üzerinden alınacak. Seyahat izin belgesinin geçerliliği belge tarihine göre değişkenlik gösterecek. Peki, Şehirlerarası seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, seyahat belgesi almak için zorlu haller ve seyahat izin belgesi alma işleminin detayları
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Şehirlerarası seyahat izin belgesi internet üzerinden ya da ALO 199 hattı aracılığıyla kolayca alınabiliyor. Şehirler arası seyahat izni alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş bilgilerine ihtiyaç duyulacaktır. Bu bilgilere sahip olan kişiler E-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra ekranda yer alan giriş sayfasının sağ üstünde yer alan "yeni başvuru" butonuna tıklamalıdır. Sonraki aşamalar ise şu şekilde ilerleyecek;
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Ekrana gelen adımda, seyahat izin işlemleri seçilmeli, alttaki seçenekten ise 65 yaş altı vatandaşlarımıza özel araç seyahat izin belgesi verilmesi butonu tercih edilmelidir.
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Üçüncü seçenekte ise şu anda bulunulan il seçilmeli ve devam et butonuna basılmalıdır.
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İlk adım olarak iletişim bilgilerini kontrol etmeli, yanlışlık varsa düzeltmelidir. Herhangi bir yanlışlık yoksa sonraki adıma geçilebilir
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Bu adımda başvuracağınız kaymakamlık ve başvuru konunuzu yazarak bilgi vermeniz gerekiyor.
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Başvuru Nedeninizle İlgili Gereken Belgeyi Yükleyiniz. (Ölüm Belgesi, Sağlık Raporu vs) Bir dosya boyutu en fazla 1024 KB olabilir. Desteklenen Dosya Formatı: .pdf, .jpg, .png, .doc, .docx
Şuan bulunduğunuz adres ve gidilecek il bilgilerini girerek sonraki adıma geçiniz.
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Son adımda seyahat gerekçenizi de belirterek başvurunuzu onaylayan metni yazarak tüm adımları tamamlayabilirsiniz.