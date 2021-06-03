E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Telefondan ve internetten seyahat izin belgesi alma işlemi

Şehirlerarası seyahat izin belgesi alma ekranı erişime açık tutulmaya devam ediyor. Sokağa çıkma yasağında il dışına çıkacak olanların seyahat izin belgesi alması önemli bir koşul olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu işlemi E-Devlet üzerinden yapmak mümkün olabilecek. Seyahat yol izin belgesi ALO 199 hattı ve E-Devlet üzerinden alınacak. Seyahat izin belgesinin geçerliliği belge tarihine göre değişkenlik gösterecek. Peki, Şehirlerarası seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, seyahat belgesi almak için zorlu haller ve seyahat izin belgesi alma işleminin detayları