E-Devlet seyahat izin belgesi nasıl alınır? Seyahat izin belgesi kaç gün geçerli?

Seyahat izin belgesi alma ekranı mevcut sokağa çıkma yasağında gündemde yer almayı sürdürüyor. 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar aralıksız devam edecek olan sokağa çıkma yasağında, il dışına çıkacak olanların seyahat izin belgesi alması önemli bir koşul olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre zorunlu hali olmayanlar toplu taşıma ile seyahat edebilecek. Seyahat yol izin belgesi ALO 199 hattı ve E-Devlet üzerinden alınacak. Seyahat izin belgesinin geçerliliği belge tarihine göre değişkenlik gösterecek. Peki, Şehirlerarası seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, seyahat belgesi almak için zorlu haller ve seyahat izin belgesi alma işleminin detayları