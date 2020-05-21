e-Devlet seyahat izin başvurusu ne zaman sonuçlanır? Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır?
Kovid-19 ile mücadele sürecinde, İçişleri Bakanlığınca 'seyahat izin belgesinin verilmesi' (e-Başvuru) hizmeti vatandaşların en çok yararlandığı hizmetler arasında yer alıyor. Şehirler arası seyahat yasağı nedeniyle kısıtlama olan iller arası yolculuk yapmak isteyen pek çok vatandaş, online şekilde başvurularını yapıyor. Peki, seyahat izin belgesi başvurusu nasıl yapılır? e-Devlet seyahat izin başvurusu ne zaman sonuçlanır?
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Alınan tedbirler kapsamında şehirler arası seyahatin sınırlamaya tabi olmasının ardından hızlıca 'Seyahat İzin Belgesi' hizmetini e-Devlet Kapısı'ndan online şekilde alan vatandaşlar, başvurularının ardından sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte, 'e-Devlet seyahat izin başvurusu ne zaman sonuçlanır?' sorusunun yanıtı...
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E DEVLET'TEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?
"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.
İçişleri Bakanlığı, araç giriş kısıtlamasına ilişkin istisnaları belirleyen ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Uygulamaya ilişkin istisnalara yer verilen genelgede Seyahat İzin Belgesi alabilecek kişiler şu şekilde sıralandı:
"- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu, kontrolü olanlar.
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için seyahat edecek olanlar.
- Ölüm nedeni Kovit-19 olanlar hariç 4 kişiyi geçmemek şartıyla cenaze nakil işlemine refakat edecek olanlar.
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyenler.- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olanlar.
- Ceza infaz kurumlarından salıverilenler
- Yurt dışından geldikten sonra yerleştirildikleri Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda 14 günlük karantina ve gözetim süresi dolanlar."
- İzin belgesi özel araçlarda, yolcu sayısıyla sınırlı
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BAŞVURU ŞARTLARI
Seyahat İzin Belgeleri çıkış illerinden tek gidiş veya gidiş/geliş şeklinde düzenlenecek. Seyahat İzin Belgeleri tek gidiş için düzenlenecek ise 36 saate kadar, gidiş geliş amacıyla düzenlenecek ise 72 saate kadar geçerli olacak.
Seyahat İzin Belgeleri, özel araçlar için yolcu taşıma kapasitesi ile sınırlı, D2 yolcu taşıma belgesine sahip maksimum 20 yolcu kapasiteli ticari araçlar için ise yolcu sayısı kapasitesinin yarısını geçmemek şartıyla kullanılabilecek.Evden çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların seyahat edebilmeleri için düzenlenen Seyahat İzin Belgeleri, kısıtlı şehirlerden giriş ve çıkışlar için de geçerli olacak.
Terhis olan askerlerin gideceği yerlere ulaşmaları için Valilikler tarafından, ilgili askeri birliklerle koordinasyon içinde gerekli tedbirler alınacak.
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BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu'na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacaktır. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine "Başvurunuz kabul edilmiştir" veya "Başvurunuz ret edilmiştir" şeklinde SMS üzerinden bilgilendirme yapılacaktır.
Başvuru sonuçlarının bildirilmesi birkaç günü bulabiliyor.