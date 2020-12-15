E devlet seyahat belgesi alma ekranı - Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?
Seyahat belgesi alma işlemi, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağıyla beraber merak edilen konuların başında geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde zorunlu hallerde seyahat izin belgesiyle beraber iller arası giriş çıkış serbest olacak. Seyahat izin belgesi e devlet üzerinden temin edilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte, e devlet seyahat belgesi alma ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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E devlet ile seyahat izin belgesi, şehirler arası seyahat edecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Seyahat edecek özel araçların ve 65 yaş üstü vatandaşların, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre izin alması gerekiyor. Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşte e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı
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SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.
T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklayınız. Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz gerekiyor.
Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.
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E- DEVLET ŞİFRESİ İNTERNETTEN ALINABİLİR Mİ?
e-Devlet Kapısı üzerinden verilen hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği önemlidir. Bu nedenle PTT'den alınan şifreler ancak kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile verilmektedir.
e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebilirsiniz.
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Şifrenizi unuttuysanız ve daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydedip, doğruladıysanız, PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza veya elektronik imza kullanıcısı iseniz bunlardan biri ile de sisteme giriş yapabilir, dilerseniz şifre oluşturabilirsiniz.