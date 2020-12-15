E devlet seyahat belgesi alma ekranı - Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır?

E devlet ile seyahat izin belgesi, şehirler arası seyahat edecek olan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Seyahat edecek özel araçların ve 65 yaş üstü vatandaşların, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre izin alması gerekiyor. Belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirler arası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi) kullanılmak suretiyle mümkün olacak. İşte e-Devlet seyahat izin belgesi alma ekranı