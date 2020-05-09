e devlet nakdi ücret desteği sorgulama ekranı: 1170 TL ücretsiz izin maaş desteği ne zaman ödenecek?

ÜCRETSİZ İZİN VE NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? İşverenler, ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini, SGK’nın https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresi üzerinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı’nı seçerek yapabiliyor.



Bildirimler, ücretsiz izin verilen her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ücretsiz iznin verildiği ayı izleyen ayın 3’üne kadar yapılacak. Çalışanların ayrıca bir başvuru yapmasına gerek olmayacak.