E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske başvuru linki ve maske kodu alma işlemi
Eczanelerden ya da PTT aracılığıyla dağıtılan ücretsiz maske için başvuru işlemi E-Devlet veya EPTTAvm aracılığıyla yapılabiliyor. Cep telefonlarına maske kodu gelen vatandaşların eczanelerden teslim alabileceği ücretsiz maske, PTT’den başvuru yapanlar içinse kargo görevlileri tarafından getirilecek. Haftalık toplam 10 milyon maske dağıtımı yapacak olan devlet, ücretsiz maske başvuru işlemini internet üzerinden kabul edecek. Peki, E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır ve maske başvuru linki nereden görüntülenir? İşte, maske kodu ile birlikte E-Devlet maske başvuru işlemi hakkında bazı bilgiler
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E-Devlet maske başvuru işlemi devam ediyor. 2 farklı kanaldan gerçekleşebilecek olan E-Devlet ücretsiz maske başvurusu için bir diğer kanal EPTTavm olacak. EPTTAvm üzerinden de işlemlerini yapabilecek olan vatandaşlar, maskeyi konutlarında da alabilecek. Peki, E-Devlet maske başvuru linkine nasıl ulaşılır? İşte, maske başvuru linki ve eczanelerden ücretsiz maske alabilmek isteyenler için maske kodu alma hakkında detaylı bilgiler
E-DEVLET MASKE BAŞVURUSU VE MASKE KODU BİLGİLERİ
E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklamalısınız.
Linke açılınca sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgiler talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
Maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderilmektedir. Kodunuz gelmeden eczanelere gitmeniz durumunda maske temin edemeyebilirsiniz.
İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir ve Antalya’daki eczanelerde de ‘ücretsiz maske’ dağıtımı başlıyor. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla en yakın eczaneden maske temin edebilecek.20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, İzmir’deki dağıtım kuruluşlarına ulaşmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ve İzmir’deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapıldığını ifade eden İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, 14 Nisan 2020 Salı günü depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.
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Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği iş birliğiyle İstanbul ve Ankara’da başlayan eczaneler üzerinden ücretsiz maske dağıtımı bu hafta Antalya’da da başlayacak. Bakanlığın Reçetem sistemine eklediği yeni bir pencere üzerinden maske kayıtlarının izlenebilecek. Bu amaçla Antalya’daki bütün eczanelerde bulunan maskeler ecza depolarında toplandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kente gerekli maske temini sağlandıktan sonra dağıtım tek merkezden programlanacak. Uygulama, eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.
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Maske dağıtım süreci ile ilgili Hürriyet Akdeniz’e konuşan Antalya Eczacı Odası Başkanı Mehmet Ertekin, “Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği’nin yaptığı görüşmeler sonucunda, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczanelerimiz üzerinden yapılması kararı alındı. İlk uygulama İstanbul’da başladı. Antalya’da çıkacak kararı bekliyoruz” dedi.
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Kişi başı 5 adet verilecek olan ücretsiz maske 20 ila 65 yaş arası vatandaşların kullanımı için temin edilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek olan maske şifresi, 10 günde bir 5 adet maskenin alınmasına imkan tanıyacak.