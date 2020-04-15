E-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske başvuru linki ve maske kodu alma işlemi

İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir ve Antalya’daki eczanelerde de ‘ücretsiz maske’ dağıtımı başlıyor. Vatandaş, cep telefonuna gönderilen kısa mesajla en yakın eczaneden maske temin edebilecek.20-65 yaş arası vatandaşlara eczanelerden ücretsiz maske temini İstanbul ve Ankara’dan sonra İzmir’de de başladı. İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, ilk etapta sadece İzmir merkezdeki eczanelerde başlayan ücretsiz maske uygulamasında vatandaşların cep telefonlarına kod gelmeden eczanelere gelmemesi gerektiğine dikkat çekti.Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonrasında, vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılması kararı ile maskeler, İzmir’deki dağıtım kuruluşlarına ulaşmaya başladı. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) yetkilileri ve İzmir’deki dağıtım kuruluşlarının yetkilileri ile gerekli görüşmeler yapıldığını ifade eden İzmir Eczacı Odası Başkanı Ecz. Tuncay Sayılkan, 14 Nisan 2020 Salı günü depolardan eczanelere maske dağıtımının başladığını belirtti.