e-Devlet maske başvurusu nasıl yapılır? EpttAVM ücretsiz maske ve maske kodu nasıl alınır?
Maske başvuru ekranı, e-Devlet üzerinden yayında. Ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maske kodu alınır mı? soruları araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşlar başvuru yaparak, her başvuruları için 5 adet maske alabiliyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Peki e-devlet üzerinden kimler maske alabilir? İşte konu ile ilgili yapılan güncel açıklamalar ve maske başvuru ekranı…
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Ücretsiz maske başvuruları devam ediyor. Vatandaşlar e-Devlet üzerinden ücretsiz maske başvuru işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Her başvuru için 5 adet maske alınabiliyor. 28 Nisan’da yapılan açıklamada İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı. Peki ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır, maske kodu nasıl alınır?
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MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınıyor. Bu hizmeti kullanarak kendiniz ve aynı hanede bulunan aile bireyleriniz için ücretsiz maske talebinde bulunabilirsiniz. 3 katlı cerrahi maske başvurusu için kimlik bilgilerinizi doldurmanız gerekiyor. Aile bireyleriniz için de talep oluşturmak istiyorsanız onların bilgilerini de “Aile Bireyi Bilgileri” kısmına girmelisiniz. Daha sonra İletişim Bilgileri kısmına cep telefonunuzu ve adres bilginizi eklemelisiniz. Güvenlik sorusunu da doğru yanıtladıktan sonra aydınlatma metnini okuyabilir ardından da belirtilen alanları işaretledikten sonra başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebiliyorlar. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli." açıklamasında bulundu.
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KİMLER E-DEVLET ÜZERİNDEN MASKE ALABİLİR?
Maskelerin, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşa ücretsiz olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. 28 Nisan’da yapılan açıklamada İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında ya da herhangi bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacağı açıklandı. İstanbul Eczacı Odasından yapılan açıklamada, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşanan yoğunluğun azaltılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan görüşme neticesinde düzenlemeye gidildiği bildirildi. Açıklamada, "Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız maskelerini, çalıştıkları kurum ve iş yerlerinden temin edeceklerdir." denildi. Bu kapsamda, İstanbul'daki eczanelerde 20 yaşından küçük ve 65 yaşından büyük vatandaşlar ile söz konusu çalışanlara maske dağıtımı yapılmayacak.