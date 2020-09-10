E devlet KYK başvuru ekranı! KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
KYK yurt ve burs başvuruları gündemde yer almaya devam ediyor. YKS yerleştirme sürecinin sona ermesi ve üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler e devlet KYK başvuru ekranı üzerinden alınacak olan müracaatlara odaklandı. İlk kez bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan öğrenciler ve ara sınıfta öğrenimine devam eden öğrenciler KYK yurt başvurusunda bulunacak. KYK başvuruları e devlet şifresi ve T.C kimlik numarası ile tamamlanacak. Peki, KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? İşte, detaylar.
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2020 üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler KYK yurt başvurularına çevrildi. Her sene binlerce öğrencinin barınma imkanından faydalandığı devlet yurtlarında KYK yurt başvurularını lisansüstü öğrencileri, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler, yurt içi ve yurt dışı değişim programına katılan öğrenciler, lisans tamamlama öğrencileri ve burslu olmayan uluslararası öğrencileri gerçekleştirebilecek. Başvuru sonuçları yurtkur.gsb.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklanacak. Ancak bu seneki KYK yurt başvuruları henüz başlamadı. İşte, detaylı bilgiler.
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KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK yurt başvuruları e devlet sistemi üzerinden alınıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır.
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Bu sebeple E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek E-Devlet şifresi almaları veya diğer E-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Değerlendirme sonuçları; Genel Müdürlük internet sayfası http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
KYK başvuruları başladığı zaman aşağıdaki link üzerinden duyuruları takip edebilirsiniz.
a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,
b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)
c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)
ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,
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d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,
e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,
f) Zorunlu staj hariç asgari ücretin üzerinde ücretle bir işte çalışmaması,
g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya engel olacak seviyede akıl ve ruh hastalığı veya bulaşıcı hastalığı olmaması gerekmektedir.