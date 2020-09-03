e Devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama: Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?
Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı, ödemelerin 3 Eylül tarihinde başlamasıyla beraber gündeme geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı kısa çalışma ödeneğinin T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Pandemi döneminde binlerce kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneği bir süre daha ödenmeye devam edecek. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? İşte, ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği perşembe günü hesaplara yatırılmaya başlandı. İşverenlerin pandemi dolayısıyla işten çıkarma ya da personel azaltımına gitmemesi için devlet tarafından verilen Kısa çalışma ödeneği desteği, Cumhurbaşkanlığı kararı ile belirli bir süre daha devam edecek. Kısa çalışma ödeneğinin yatıp yapmadığı e devlet sorgulama ekranı üzerinden öğrenilecek. İşte, detaylar.
2
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI?
Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.
Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
3
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NASIL SORGULANIR?
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.