E-Devlet internet, kablo TV ve hat iptali hizmeti erişime açılıyor

E-Devlet hat iptali, internet ve kablolu tv abonelik sonlandırma hizmeti, BTK'nın çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte 26 Ekim 2020 tarihinde erişime açılıyor. Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.