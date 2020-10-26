E-Devlet internet, kablo TV ve hat iptali hizmeti erişime açılıyor
E-Devlet ile hat, internet ve kablolu TV iptali hizmetleri 26 Ekim itibariyle erişime açılıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime açılacak olan E-Devlet internet, kablo TV ve hat iptali başvuru ekranı ile kullanıcılar, aboneliklerini faks çekme gibi zorunluluklar göstermeden tamamlayabilecek. Peki, E-Devlet internet, kablo TV ve hat iptali başvurusu nasıl yapılır? İşte, o bilgiler
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1
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E-Devlet hat iptali, internet ve kablolu tv abonelik sonlandırma hizmeti, BTK'nın çalışmalarını tamamlamasıyla birlikte 26 Ekim 2020 tarihinde erişime açılıyor. Elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait abonelikler 26 Ekim'den itibaren e-devlet üzerinden iptal ettirilebilecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, e-Devlet Kapısı'nda sunulan hizmetlere bir yenisi daha ekleniyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenleme kapsamında, abone sayısı 200 binin üzerinde olan elektronik haberleşme işletmecilerinin hizmetlerine ait aboneliklerin iptali 26 Ekim Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
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e-Devlet Kapısı'ndan gerçekleştirilen fesih başvurusunun ardından, 24 saat içinde hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmet sağlayıcı tarafından durdurulacak.
Böylece, sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneleri, aboneliğini iptal ettirmek istediğinde, hizmet aldığı işletmeciye yazılı dilekçeyle başvurmak, faks çekmek gibi işlemlerle uğraşmadan "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden abonelik iptal başvurusunu yapmış olacak.
3
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Bayilere gitme zorunluluğu sona erecek
Abonelerin fesih başvurusu için dilekçe vermek amacıyla hizmet sağlayıcıların bayilerine gitme zorunluluğu, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sorun yaşamasına sebep oluyordu. Bu uygulama sayesinde aboneler, iptal taleplerini e-Devlet'ten insan teması olmadan yapabilecek.
İşletmeciler, abonelerin nakil, devir, hat dondurma gibi talepleri mevcutken e-Devlet Kapısı üzerinden fesih başvurusu gelmesi halinde bu başvuruyu yerine getirmekle de yükümlü olacak.