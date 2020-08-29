E devlet girişi atama tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 28 Ağustos tarihinde alınmaya başlandı. Başvuruları kabul edilip sözlü sınavlardan geçen sözleşmeli öğretmen adayları, son aşamada atama tercihlerini yapacak. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen alımında, atama tercihleri 1 Eylül tarihinde sonuçlanacak. 2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları, e devlet ekranı üzerinden gerçekleşecek. Peki, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır? İşte, sözleşmeli öğretmenlik tercih başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
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Sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında, tercih başvuruları gündeme gelen konulardan oldu. Sözleşmeli öğretmen alımında son sürece gelen öğretmen adayları MEB, tercih başvuruları 28 - 31 Ağustos tarihleri arasında alınacak. Atama tercih sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden açıklanacak. Sözleşmeli öğretmen adayları, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
19.910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini 28 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden yapacaklardır.
Atama işlemleri 1 Eylül 2020 tarihinde sonuçlandırılacak ve tercih başvurusunda bulunan adaylar atama sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile yine e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecektir.
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ATAMA TERCİH BAŞVURUSU EKRANI
Sözleimeli öğretmenlik atama tercih başvuruları e devlet ve MEBBİS üzerinden yapılacak. E devlet şifresiyle öğretmenler atama tercihleri için sisteme giriş yapacaklar.
Bakanlık, 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirecek. Atama için başvurularda taban puan 50 olacak.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak 10 branş arasında sınıf öğretmenliği ilk sırada yer aldı.
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Sınıf öğretmenliğinden 2 bin 831 atama gerçekleştirilecek. Din kültürü ve ahlak bilgisi alanından 1801, İngilizceden 1739, ilköğretim matematik alanından 1701, okul öncesi öğretmenliğinden 1518, rehberlik alanından 1373, Türkçeden 1300, özel eğitim branşından 1118, fen bilimlerinden 1026 öğretmenin ataması gerçekleştirilecek.
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Beden eğitimi branşından haziran döneminde 810 öğretmenin ataması için başvuru alınacak. Bu alan için ayrılan toplam 900 kontenjanın 90'ı, daha sonra yapılacak olan milli sporcuların atamaları için kullanılacak.