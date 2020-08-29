E devlet girişi atama tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? 19.910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini 28 Ağustos 2020 - 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden yapacaklardır.



Atama işlemleri 1 Eylül 2020 tarihinde sonuçlandırılacak ve tercih başvurusunda bulunan adaylar atama sonuçlarını kişisel kullanıcı adı ve şifreleri ile yine e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecektir.